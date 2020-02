Vakantieparadijs Thailand heeft een onvervalste wapencultuur

Parelwitte stranden. Altijd zonneschijn. En overal vriendelijk glimlachende mensen. Thailand wordt door de buitenwereld graag gezien als een ideaal vakantieland. Maar het Aziatische land heeft een donkere keerzijde. Massamoorden zoals die van zaterdag in de provinciestad Korat, waarbij een 32-jarige soldaat zeker 26 mensen doodschoot, zijn weliswaar zeldzaam, maar Thailand heeft sinds jaar en dag een onvervalste wapencultuur.

In 2016 werden er volgens de Universiteit van Washington, dat wereldwijd onderzoek doet naar vuurwapengeweld, in Thailand 3.830 mensen doodgeschoten. Dat is niet zo hoog als De Filipijnen, waar een oorlog tegen drugs duizenden levens eist, maar het is wel vele malen hoger dan het aantal vuurwapendoden in buurlanden als Maleisië, Cambodja en Myanmar. Vergeleken met Nederland vielen er in Thailand, aldus de Universiteit van Washington, in 2016 ruim acht keer meer doden door vuurwapens.

Beeld Louman & Friso

Bij veel van die doden gaat het om afrekeningen in het criminele circuit. Maar echt verontrustend is pas het grote aantal mensen dat bij persoonlijke vetes wordt vermoord. Gezichtsverlies telt zwaar in het Aziatische land en privéconflicten worden lang niet altijd vreedzaam opgelost. Veelzeggend was een gebeurtenis afgelopen woensdag in de stad Nakhon Si Thammarat. Een man werd zo kwaad op twee rumoerige, dronken buren dat hij ze doodschoot. Hij zou al langere tijd ruzie hebben met één van de slachtoffers. Thaise media schrijven bijna wekelijks over vergelijkbare schietpartijen.

Hoewel veel nog onduidelijk is, lijkt de massamoord van zaterdag zich deels in dezelfde lijn te bevinden. Schutter Jakrapanth Thomma was naar verluidt verwikkeld in een landconflict met een familielid van zijn commandant, één van de eerste personen die hij doodschoot.

Jakrapanth stal zijn wapens van het leger, maar dat deed hij niet omdat er anders niets voorhanden is. Thailand telt ruim 6 miljoen officieel geregistreerde vuurwapens. Onderzoekers schatten dat er daarnaast 4 miljoen illegale vuurwapens in omloop zijn. Dat zijn ruim 15 geweren en pistolen per 100 inwoners, een statistiek waar geen enkel land in de regio aan kan tippen.

Vooral buiten de hoofdstad Bangkok zeggen veel Thai een wapen nodig te hebben voor hun eigen bescherming. Zij wantrouwen de politie, die in Thailand wordt gezien als een van de meest corrupte instanties van het land.

Maar schietpartijen leiden in het geliefde vakantieland zelden tot grote ophef. Michael Picard, een specialist bij onderzoeksbureau GunPolicy.org, wees er vorig jaar in een opiniestuk voor Channel News Asia op dat schietpartijen keer op keer worden afgedaan als ongelukkige, geïsoleerde incidenten. Hij pleit voor meer onderzoek naar de wijdverspreide wapencultuur, dat vervolgens tot nieuw, levensreddend beleid kan leiden.

