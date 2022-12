Universiteit dicht voor Afghaanse vrouwen: ‘Ik ben mijn toekomst kwijt’

Sidra, die om veiligheidsreden alleen met haar voornaam wordt vermeld, zat in het laatste jaar van een bachelor economie aan de Badakhshan Universiteit. ‘Toen ik dit hoorde, zei ik tegen mezelf: ik wou dat ik geen meisje was, of in elk geval geen Afghaans meisje.’

Onverwacht was het nieuws niet. Sinds de machtsovername in augustus 2021 hebben de Taliban de wereld van vrouwen langzaamaan steeds kleiner gemaakt. Zonder mannelijke chaperon mogen ze niet reizen, en op sommige plekken niet eens de straat op. Ze moeten hun gezicht bedekken. Parken en sportscholen zijn verboden terrein en meisjes mogen niet naar de middelbare school.

‘Het sluiten van de middelbare scholen de afgelopen anderhalf jaar was een voorbode voor het sluiten van universiteiten’, zegt Sidra. ‘We hadden al gescheiden lessen met alleen vrouwelijke professoren, en moesten verplicht zwarte kleding en sluiers dragen. We gingen elke dag naar de universiteit met de angst dat vrouwen op een dag niet meer naar binnen zouden mogen.’ Toch komt het nieuws als een grote klap. ‘Het is extreem teleurstellend en ik heb het gevoel mijn toekomst kwijt te zijn.’

Conservatieve tak

Achter de schermen probeerden activisten de afgelopen anderhalf jaar het tij te keren. Helemaal onrealistisch leek dit tot nu toe niet. Ook binnen de Taliban zijn er voorstanders van meisjesonderwijs, en in sommige provincies hebben de lokale autoriteiten het zelfs toegestaan. Maar met dit besluit wordt duidelijk hoe invloedrijk de meest conservatieve tak van de Taliban is.

De huidige minister van hoger onderwijs, een islamitische geestelijke en oud-strijder van de Taliban, werd in oktober aangesteld. Hij sprak zich geregeld uit tegen meisjesonderwijs, dat volgens hem indruist tegen de islam en de Afghaanse cultuur. Maar ook voor jongens zijn er gevolgen: de minister heeft beloofd seculier onderwijs uit te bannen en in plaats daarvan een uitgebreid netwerk van religieuze scholen op te zetten.

Sidra had na het behalen van haar diploma een baan willen zoeken – al is werken in toenemende mate ook moeilijk voor vrouwen. De meeste mannen worstelen om een inkomen bij elkaar te sprokkelen, doordat het zo slecht gaat met de economie. Voor vrouwen zijn daarbij allerlei beroepsgroepen gesloten. Zij mogen niet meer in de politiek of als advocaat of rechter werken. Ngo’s die zich inzetten voor vrouwenrechten, bijvoorbeeld opvanghuizen voor mishandelde vrouwen, bestaan niet meer. Beroepen als sociaal werker mogen wel, maar zijn in de praktijk onmogelijk op veel plekken, omdat vrouwen niet zonder begeleider het veld in mogen.

Leraressen naar huis gestuurd

En nu zijn dus ook vrouwelijke professoren en universitair docenten hun werk kwijt, want zonder vrouwelijke studenten zijn zij overbodig. Op sommige plekken werd de nieuwe regel op de eerste dag bovendien fanatiek uitgevoerd. In Kaboel bleken bijlesinstituten, waar meisjes middelbare schoolvakken volgen, dicht. En in de provincie Badakhshan werden twee oudere zussen van Sidra tegengehouden onderweg naar hun werk. Zij zijn beide lerares, maar geen van beiden aan een universiteit. Toch werden ze naar huis gestuurd. Het is zorgwekkend, ook omdat Sidra’s gezin met twee jongere broers en vijf zussen volledig afhankelijk is van hun inkomsten. Haar moeder is huisvrouw en haar vader een gepensioneerd ambtenaar, zonder pensioen.

Sidra geeft haar toekomstplannen daarom nog niet op. Met een diploma op zak hoopt ze nog steeds een redelijk betaalde baan te kunnen vinden. ‘Ik probeer nu mogelijkheden te vinden om mijn opleiding buiten Afghanistan af te maken, of online. Voor nu probeer ik thuis verder te studeren.’

Andere studenten hebben woensdag geprotesteerd. Zo was er in Kaboel een kort straatprotest. Via Twitter werden beelden gedeeld van mannelijke studenten en professoren die uit protest een universiteit in de provincie Nangarhar uitliepen, terwijl er een examen gaande was. Op sociale media werd geprotesteerd met de hashtag #LetHerLearn, oftewel ‘laat haar leren’.

De volledige naam van Sidra is bekend bij de hoofdredactie.

