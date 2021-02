Unieke vondst in Pompeï boven de grond gehaald

Het voertuig van tin, ijzer en brons is met zijn vier wielen en twee zitjes nog bijna intact. “Dit is een spectaculaire, voor Italië unieke vondst”, zegt Massimo Osanna, de directeur van de archeologische opgravingen in Pompeï.

Maandenlang is het team van Osanna in een groot gat op zes meter diepte bezig geweest om de wagen stukje bij beetje bloot te leggen. Voor hun ogen verscheen een rood geverfde kar met op de groen-blauwe achterkant en zijkanten expliciete erotische afbeeldingen: nimfen en saters in verschillende standjes. Osanna denkt daarom dat een rijke familie deze versierde pronkwagen bij huwelijksceremonies gebruikte. In die richting wijzen ook de twee graankorrels – mogelijk een symbool van vruchtbaarheid – die op een zitting zijn gevonden.

Drie paarden

De pronkwagen stond op de binnenplaats van een grote villa buiten Pompeï. In 2018 zijn vlakbij de resten van drie paarden gevonden, waarvan er een sierlijk was uitgedost. Volgens Osanna stond de pronkwagen met de paarden waarschijnlijk op het punt te vertrekken, of was net teruggekeerd, toen de Vesuvius de Romeinse stad in 79 na Christus onder gloeiende as en puin bedolf.

Een detail van de opgegraven ceremoniële Romeinse pronkwagen, die deels gemaakt is van ijzer met versieringen van brons. De wagen werd ontdekt in een veranda voor een stal waar, al in 2018, de overblijfselen van 3 paardachtigen, waaronder een getuigd paard, waren gevonden. Beeld AP

Vijftien jaar geleden is er in Griekenland een pronkwagen opgegraven die lijkt op deze in Italië, maar die was niet gedecoreerd. In Pompeï waren tot nu toe alleen wagens gevonden die de Romeinen bij hun werk gebruikten.

Lees ook:

Spectaculaire vondst in Pompeï

In Pompeï, het stadje bij Napels dat in 79 na Christus onder een dikke laag gloeiende as en vulkanisch gesteente van de Vesuvius werd begraven, hebben Italiaanse archeologen opnieuw een spectaculaire vondst gedaan.