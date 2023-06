Unicum: krokodil bezwangert zichzelf

Wetenschappers hebben onlangs voor het eerst een geval ontdekt van een vrouwelijke krokodil die zichzelf heeft bezwangerd. Dit gebeurde in een dierentuin in Costa Rica. Tot voor kort werd dit fenomeen alleen gevonden bij vogels. Dierentuin Parque Reptilandia stuitte in samenwerking met een gespecialiseerd team op iets eigenaardigs: een Amerikaanse krokodil die heel haar leven apart werd gehouden, legde een ei waarbij de foetus volledig was ontwikkeld. Die foetus werd uiteindelijk dood geboren, maar was voor 99,9 procent genetisch identiek aan de moederkrokodil.

Het is nog niet duidelijk waarom zulke maagdelijke geboortes voorkomen, maar het fenomeen trekt steeds meer de aandacht van wetenschappers. “Wat dit ons vertelt, is dat het zeer waarschijnlijk ook gebeurde bij pterosauriërs en dinosaurussen”, zei entomoloog Warren Booth tegen The New York Times. Booth, die zich bezighoudt met parthenogenese (voort­plan­ting zon­der be­vruch­ting), onderzocht de zeven eieren die de krokodil legde. Zes ervan waren leeg.

Miroslawa van der Boom

