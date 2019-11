Unicef: nooit eerder waren er zo veel minderjarige vluchtelingen in Griekenland

Het aantal vluchtelingenkinderen in Griekenland is de afgelopen jaren sterk gestegen. Op dit moment verblijven in dat land 37.000 gevluchte minderjarigen, het hoogste aantal sinds de piek begin 2016. Unicef, dat de cijfers verzamelde, doet een dringend beroep op de andere EU-lidstaten om snel kinderen en gezinnen uit Griekenland op te nemen.

“Er is geen doorstroom mogelijk verder Europa in”, verklaart Valeska Hovener van Unicef Nederland de hoge aantallen vluchtelingen in Griekenland. “Elke dag komen er tientallen tot honderden nieuwe mensen bij. Families kunnen geen kant op, niet vooruit en niet achteruit.”

Van het totaal aantal vluchtelingen dat in Griekenland aankomt is 36 procent minderjarig. Van hen reisde 5 procent bovendien alleen. Vooral de opvang van de alleenreizende kinderen schiet tekort, aldus Unicef. In een jaar tijd zijn er slechts 59 opvangplaatsen bijgekomen, wat het totaal op 2132 brengt, terwijl er op dit moment 5162 alleenreizende minderjarigen in Griekenland verblijven.

Zeker duizend van hen leven in onveilige omstandigheden: ze zijn dakloos of moeten een kamer delen met anderen. In de vluchtelingenkampen zijn de omstandigheden volgens Unicef niet beter, zeker voor kinderen. Hovener, net terug uit Griekenland, noemt de toestand in de kampen ‘mensonterend’.

