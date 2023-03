Unicef: 190 miljoen kinderen in gevaar door ‘watercatastrofe’ in Afrikaanse landen

Verwoestende stormen, overstromingen en historische droogteperioden vernietigen allerlei voorzieningen in Afrikaanse landen, blijkt uit een analyse van Unicef in tien Afrikaanse landen. Volgens Lieke van de Wiel van het kinderfonds van de Verenigde Naties wordt Afrika geconfronteerd met een ‘watercatastrofe’. Zonder dringende maatregelen kan de toekomst er volgens de analyse nog veel somberder uitzien. Daarom is de watercrisis in Afrikaanse landen onderwerp op de VN-waterconferentie in New York, woensdag.

In Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Ivoorkust, Guinee, Mali, Niger, Nigeria en Somalië is de situatie volgens Unicef het ernstigst. De landen hebben te maken met droogte door hoge temperaturen, maar ook zijn er overstromingen door intense en onvoorspelbare regenval. In landen die lijden onder gewapende conflicten is de toegang tot schoon water extra moeilijk.

Uit de analyse van Unicef blijkt onder meer dat 190 miljoen kinderen in gevaar zijn door waterdreigingen in de tien landen. Driekwart van die kinderen heeft thuis geen water en zeep om handen te wassen. Zes van de tien landen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met uitbraken van cholera, een ziekte die zich verspreidt via water.

Families uit elkaar

Van de Wiel ziet de invloed van de droogte op families in Somalië van dichtbij. Eerst vertrekken de mannen, op zoek naar water voor het vee. Daarna de vrouwen, in de hoop wat van het schaarse water voor hun kinderen te vinden. Steeds meer families worden zo uit elkaar gerukt. Door het tekort aan water voor het vee raakt het voedsel op en raken kinderen ondervoed. “Uit wanhoop drinken mensen ongezond water uit rivieren”, zegt Van de Wiel.

Somalië bevindt zich midden in de langste en meest ernstige droogte in de afgelopen decennia, na vijf opeenvolgende slechte regenseizoenen. Vorig jaar zijn naar schatting 43.000 mensen overleden door de droogte, van wie de helft kinderen, blijkt uit een rapport van World Health Organization.

Nederland organiseert ‘waterconferentie’

Onderzoekers van de Verenigde Naties concludeerden vorig jaar nog dat het niveau van waterveiligheid in Afrikaanse landen ‘onaanvaardbaar laag’ is. Ze keken onder andere naar de toegang tot drinkwater, kwaliteit van water en risico’s bij waterrampen.

‘De watervoorraad komt steeds meer onder druk te staan. Snellere wereldwijde actie is noodzakelijk’, staat op de website van het ministerie van buitenlandse zaken. Nederland organiseert daarom deze week samen met Tadzjikistan de VN-waterconferentie in New York. Het is de eerste conferentie op het gebied van water in bijna vijftig jaar. Het doel: het belang van water wereldwijd hoger op de agenda zetten.

Van de Wiel is blij met de aandacht voor de watercrisis in Afrikaanse landen op de conferentie. “Naast het geven van acute hulp, is het belangrijk dat landen in gesprek gaan over duurzame investeringen in bijvoorbeeld watervoorzieningen.”

