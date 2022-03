Ultranationalistisch bataljon Azov verdedigt nu Marioepol

In een video, gepubliceerd op het eigen Telegram-kanaal, hield Azov-leider Andrei Biletski afgelopen donderdag een korte toespraak. Op de achtergrond staat een dertigtal zwaarbewapende strijders, die ‘Glorie aan de helden!’ brullen als de bataljonscommandant zijn praatje met ‘Leve Oekraïne’ begint. “Marioepol verdedigde zich in 2014 met succes tegen de Russen. De stad werd een symbool van het Oekraïense Donbas. Om die reden wordt de stad nu verwoest”, aldus Biletski. De commandant pleit bij het Oekraïense oppercommando voor een ‘deblokkering’ van de havenstad, omdat er een ‘humanitaire ramp’ plaatsvindt.

Het is niet toevallig dat de manschappen van de nationalistische Azov-beweging momenteel Marioepol verdedigen. In juni 2014, een maand na de oprichting, behaalden nationalistische strijders onder leiding van de 42-jarige Biletski al een groot militair succes. Met gevechten van huis tot huis verjoegen ze de door Rusland gesteunde milities uit de havenstad. Sinds dat gloriemoment vertrokken de radicale nationalisten nooit uit Marioepol. De stad fungeerde jarenlang als uiterste voorpost van Oekraïne in het oosten van het land.

Het Azov-bataljon, genoemd naar de Zee van Azov waar Marioepol aan ligt, werd opgericht door Biletski op het moment dat de oorlog in Oost-Oekraïne begon. Toen, in het voorjaar van 2014, bleek het Oekraïense leger niet opgewassen tegen de gewapende milities in de oostelijke provincie Donbas: de ongetrainde en ongemotiveerde militairen moesten het afleggen tegen de vijand, die door Rusland met manschappen en wapens werd gesteund. Dus meldden, net als nu, veel Oekraïners zich vrijwillig aan voor de strijd. Zij vormden bataljons, die deels werden gefinancierd door crowdfunding, en deels door oligarchen: rijke zakenlieden die heil zagen in een onafhankelijk Oekraïne.

Wie Azov sponsort is niet bekend — al gaan er veel geruchten. Zo zou Arsen Avakov, een steenrijke zakenman, net als Andrej Biletski afkomstig uit Charkov, achter de schermen de touwtjes in handen hebben. Vanaf november 2014 werden de vrijwilligersbataljons onder commando gebracht van de Nationale Garde, ofwel de politiekrachten. Als jarenlange minister van binnenlandse zaken hield Avakov hoe dan ook een flinke vinger in de pap.

Extreem-rechtse ideologie

Als bataljon onderscheidde Azov zich niet door de grootte: met zo’n duizend strijders hoorde het bij de kleinere regimenten. Wel waren de strijders vanaf het begin vanwege de extreem-rechtse snit een dankbaar object voor Russische propaganda. Dat komt in de eerste plaats door de ideologie die de commandant aanhangt. Voor de oorlog was Andrej Biletski actief voor verschillende ultranationalistische politieke partijen.

Dan is er het embleem van Azov: dat bestaat uit een variant op de zogeheten wolfsangel, een heidens symbool dat in de Tweede Wereldoorlog graag door de SS werd gebruikt. Het Azov-bataljon heeft beschuldigingen een nazistische ideologie te delen altijd ontkend, door te beweren dat het symbool een combinatie is van de letters N en I, wat staat voor het ‘Nationale Idee’.

Nadat de nationalisten in 2016 van het front werden geweerd, groeide de civiele tak van de beweging uit tot een invloedrijke nationalistische organisatie. Onder de naam ‘Nationalni Korpus’ organiseerden de oud-strijders onder meer kinderkampen — waar Trouw eerder verslag van deed. Tijdens de zomerse ontmoetingen leerden kinderen nationalistische liederen uit hun hoofd. Ook leerden ze een kalasjnikov te onderhouden; waarmee het bataljon overigens een Sovjettraditie van vele decennia eerde. Tijdens de kinderkampen werden heidense tradities gepropageerd: zorg voor de natuur, en het beschermen van de eigen grond, desnoods met het vergieten van het eigen bloed.

Trainen in het fitnesshonk

In Marioepol, op de plek waar ooit het standbeeld van Vladimir Lenin stond, zette het bataljon de Kievse prins Svjatoslav op een voetstuk: een middeleeuwse Oekraïense leider die het christendom verwierp.

Op hun trainingskamp in het badplaatsje Urzuf, dertig kilometer ten westen van Marioepol, bleven de strijders al die jaren actief trainen in het fitnesshonk. Ondertussen mislukte de poging van Andrei Biletski politieke munt te slaan uit zijn militaire succes: als politieke partij behaalde Nationalni Korpus in 2016 slechts één zetel. De oud-commandant bezocht de vergadering van de volksvertegenwoordiging nauwelijks.

Op straat was de beweging nochtans flink aanwezig. Zo organiseerde Nationalni Korpus geregeld bijeenkomsten met veel fakkels en nationalistische retoriek. Ook protesteerden de nationalisten meermaals tegen zowel voormalig president Porosjenko als president Zelenski. Biletski beschuldigde de laatste in 2019 ervan te ‘capituleren’ voor Rusland, nadat de president aangaf met de Russen in gesprek te willen over vrede.

‘Nationalistische haatgroepering’

In 2018 waren enkele leden van Nationalni Korpus betrokken bij pogroms op Roma in Lviv en Kiev, waarbij een man om het leven kwam. In een mensenrechtenrapport in 2018 omschrijft de Amerikaanse overheid Nationalni Korpus als een ‘nationaliste haatgroepering’. In 2016 beschuldigde de mensenrechten-rapporteur van de VN leden van het Azov-bataljon van misdragingen in de Donbas. Facebook verwijderde pagina’s van de organisatie geregeld wegens overtredingen van het reglement omtrent haatzaaien.

Nu het oorlog is, is het Azov-bataljon weer actief aan het front — op welke plekken precies is onduidelijk, maar in elk geval in Marioepol. In zijn toespraak, donderdag, zegt Biletski dat “drieduizend man een leger van veertienduizend Russen tegenhouden”. Die drieduizend zou ‘een combinatie van Azov, het Oekraïense leger en verschillende strijdbare groeperingen’ zijn. De leider zelf bevindt zich in het hoofdkwartier van de beweging in Kiev. “Helden, we denken aan jullie. We willen zijn zoals jullie”, probeerde hij zijn omsingelde strijders een hart onder de riem te steken.

