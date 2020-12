Ultimatum voor Polen en Hongarije in begrotingscrisis: veto’s weg of het coronaherstelfonds gaat door zonder jullie

Hongarije en Polen krijgen nog tot en met dinsdag om hun veto’s tegen de EU-begroting in te trekken. Anders gaan de andere 25 landen een constructie voor het coronaherstelfonds van 750 miljard opzetten waarbij die twee landen buitenspel worden gezet en dus ook geen geld krijgen. Dat ultimatum is niet officieel bevestigd, maar een hoge EU-functionaris was er maandag duidelijk over.

Als er dinsdag ‘geen overeenkomst of duidelijk signaal’ vanuit Boedapest en Warschau komt, zal ‘plan B’ in werking treden, aldus de diplomaat. De Europese Commissie is al een tijdje aan het onderzoeken hoe zo’n (qua aantal deelnemers) afgeslankt coronafonds kan worden opgezet binnen de wettelijke EU-kaders. Als dit scenario wordt doorgezet, komt er mogelijk in januari een concreet commissievoorstel.

Geen krimp

Polen en Hongarije maken bezwaar tegen een apart akkoord over respect voor de rechtsstaat als voorwaarde voor uitbetaling van welk EU-geld dan ook. Dat (meerderheids)akkoord konden ze niet tegenhouden: in plaats daarvan blokkeren ze overeenstemming over zowel de EU-meerjarenbegroting van ruim duizend miljard euro als het toegevoegde coronafonds. Beide besluiten vereisen unanimiteit.

Tot nu toe geven de regeringen in Boedapest en Warschau nog geen krimp. Het Duitse EU-voorzitterschap is aan het bemiddelen en hoopt de twee landen alsnog binnenboord te krijgen. Maar die pogingen stoppen dinsdag dus.

Mochten de overige landen inderdaad besluiten om dat plan B in werking te stellen, dan belooft dat weinig goeds voor de sfeer op de aanstaande EU-top van donderdag en vrijdag. De 27 regeringsleiders komen dan fysiek bijeen in Brussel, voor een zwaar beladen bijeenkomst over tal van hoofdpijndossiers.

