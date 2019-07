Uittocht uit Australische gevangenissen lonkt na eerste Lawyer X-uitspraak

De vermeende Australische crimineel Faruk Orman (37) is vrijdag op vrije voeten gesteld nadat een rechtbank in Melbourne zijn veroordeling nietig verklaarde. Aanleiding voor de vernietiging van het vonnis is een schandaal rondom advocate Nicola Gobbo, die in het geheim als politie-informant werkte. Gobbo, alias Lawyer X, speelde de politie in haar dubbelrol jarenlang geheimen van haar cliënten door. Met dank aan haar rookgordijn hielp ze de Australische justitie bij de opsluiting van tientallen veronderstelde moordenaars en drugsdealers.

De nu vrijgelaten Orman werd in 2009 veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de moord op onderwereldfiguur Victor Pierce in 2002. In totaal zat hij inclusief voorarrest al twaalf jaar vast voor het delict. Vrijdag oordeelde de rechter dat Orman vanwege een “substantiële rechtelijke dwaling” direct op vrije voeten moest worden gesteld. De uitspraak is mogelijk een voorbode voor nog zeker twintig andere zaken die in twijfel worden getrokken vanwege de betrokkenheid van de 46-jarige Gobbo.

Publiek belang

De zaak rondom Lawyer X kwam drie jaar geleden aan het rollen. Destijds onthulde de Australische krant The Herald Sun dat een onbekende advocaat tussen 2005 en 2009 als informant had gediend voor de politie in de staat Victoria. In de nasleep van de scoop probeerde de politie de naam van de pleitbezorger via een rechtsgang geheim te houden. Na twee jaar juridisch getouwtrek bleek die inspanning tevergeefs. In maart dit jaar oordeelde een rechtbank dat de openbaring van de identiteit van de advocaat in het publiek belang was.

Gobbo wordt in Australië beschouwd als een vooraanstaand advocate. Ze was betrokken bij meerdere spraakmakende zaken waarin ze enkele van Australië’s topcriminelen verdedigde. Dit gebeurde in een periode waarin de politie van Melbourne onder zware druk stond wegens aanhoudend geweld tussen criminele bendes. Zo stond Gobbo onder meer Tony Mokbel bij in de rechtszaal. Mokbel was een van de meesterbreinen achter de amfetaminehandel in en rondom Melbourne. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met meerdere moordzaken. Momenteel zit Mokbel een straf uit van dertig jaar wegens drugshandel en -import. Zes van Mokbels handlangers behoorden eveneens tot de clientèle van Gobbo.

Gevreesd wordt dan ook dat Orman niet de enige was die handenwrijvend naar het oordeel van de rechtbank luisterde. Mogelijk is dit slechts het begin van een massale uittocht van gangsters uit de Australische gevangenissen. Een speciaal aangestelde koninklijke commissie zal zich de komende tijd over de andere zaken buigen.

Lees ook:

Vijf jaar cel voor agent die geheime informatie doorspeelde aan criminelen

Een agent uit Weert handelde brutaal en schadelijk door vertrouwelijke informatie van de politie door te spelen aan criminelen.