Uitstel, maar geen afstel van omstreden hervorming rechterlijke macht in Israël

Netanyahu kiest voorlopig eieren voor zijn geld. Hij zit tussen twee vuren. Zijn tegenstanders, waaronder honderdduizenden demonstranten en inmiddels ook een belangrijk deel van de legertop, zijn mordicus tegen de aantasting van de rechtsstaat. Maar als hij de voorgestelde hervorming laat vallen, riskeert hij een opstand in zijn eigen coalitie. De Israëlische premier koopt met het uitstellen van de wettelijke hervorming tijd.

Benjamin Netanyahu beweegt zich doorgaans als een koorddanser door de Israëlische politiek. Niemand is zo behendig als hij als het gaat om het veiligstellen van zijn eigen positie. Maar of de Israëlische premier de behendigheid in huis heeft om de huidige politieke crisis te overleven, is de vraag. De onrust die Israël al maanden teistert, komt voort uit de plannen van de coalitie om de onafhankelijkheid en de macht van het hooggerechtshof in te perken. Daarmee zou de regering bijna de complete macht krijgen over het benoemen van rechters.

De premier heeft zich de laatste maanden weinig aangetrokken van de woedende Israëliërs die met tien- en soms honderdduizenden de straat opgaan en waarschuwen dat de plannen van de regering Israël tot een ‘dictatuur’ zouden maken.

Netanyahu lijkt zijn hand te hebben overspeeld

Maar met het ontslag van zijn minister van defensie Yoav Galant zondag, nadat die had opgeroepen om het doorvoeren van de plannen tijdelijk uit te stellen, lijkt Netanyahu nu zijn hand te hebben overspeeld. Het ontslag bleek de doorslaggevende factor voor grote maatschappelijke spelers die zich eerder afzijdig hielden om zich bij de protestbeweging aan te sluiten.

Premier Benjamin Netanyahu (rechts) was maandag in de Knesset, terwijl buiten volop werd gedemonstreerd tegen zijn plannen. Beeld REUTERS

Zo kondigde Israëls grootste vakbond Histadrut maandagochtend als reactie op het ontslag van Galant een algehele staking aan van ‘historische proporties’. Onder andere universiteiten, ziekenhuizen, techbedrijven, lokale gemeenten, ambassades en advocatenkantoren sloten zich daarbij aan. Na de aankondiging van Netanyahu besloot Histadrut de staking stop te zetten.

Netanyahu stond maandag voor een lastige keuze: als hij de hervormingen doorzet, legt de algehele staking een groot deel van het land plat. In Israëls leger en veiligheidsdiensten is de onrust ook fors toegenomen. Generaals waarschuwen dat veel Israëliërs niet meer in het leger willen dienen als de wetswijzigingen worden aangenomen.

Maar als Netanyahu de plannen opgeeft, riskeert hij een revolte binnen zijn eigen coalitie, een verbond tussen Netanyahu’s Likud en enkele ultra-orthodoxe en uiterst-rechtse partijen. Daarmee zet hij ook zijn eigen positie op het spel. Maandag koos Netanyahu ervoor de wet op een ander moment te laten behandelen door het parlement.

‘We zullen niet toestaan dat ze de verkiezingen stelen’

Netanyahu leek de hele maandag te twijfelen om het hervomingsvoorstel voor de rechterlijke macht uit te stellen, maar maandagavond zei hij in een korte speech het wetsvoorstel bij een volgende parlementaire sessie eind juli aan de orde komt. Uitstel dus, maar zeker geen afstel.

Netanyahu’s coalitiegenoot Bezalel Smotrich gaf al eerder aan achter een tijdelijke stop te staan, maar hij kwam maandag ook met een strijdbare oproep aan zijn volgers om naar Jeruzalem te komen om te laten zien dat ze de hervormingen steunen. Als de aanhangers van de coalitie hier gehoor aan geven, zou Netanyahu dit kunnen aangrijpen om, ondanks het grote verzet, de hervormingen op een later moment toch door de Knesset te drukken. “We zullen niet toestaan dat ze de verkiezingen stelen”, staat er boven aan een oproep in rechtse appgroepen die breed gedeeld wordt.

Het zijn populistische leuzen die de laatste jaren in verschillende landen succesvol zijn gebleken. Netanyahu zal als echte populist geen kans voorbij laten gaan om hiervan gebruik te maken en zo aan de macht te blijven. Het lijkt erop dat hij eerst wil zien hoe een fysieke confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de wetswijzigingen op straat zal uitpakken, voordat hij definitief beslist wat te doen.

Netanyahu’s politieke spel dreigt nu slachtoffers te maken. De Israëlische geheime dienst zegt ‘aanzienlijke angst’ te hebben voor geweld vanuit uiterst rechtse groepen. “De premier speelt spelletjes met mensenlevens”, zei oppositielid Yulia Malinovsky maandag. “Als er iets gebeurt, zal Netanyahu het op zijn geweten hebben.”

