Uitspraken Lavrov zetten verhoudingen tussen Israël en Rusland op scherp

Rusland en Israël liggen ernstig overhoop over uitspraken van minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov. Die werd zondagavond op de Italiaanse tv-zender Rete 4 gevraagd waarom Rusland een land wil ‘denazificeren’ dat nota bene wordt geregeerd door de Joodse president Volodimir Zelenski.

“Ik denk dat ook Hitler Joodse wortels had, dus dat zegt niets”, antwoordde Lavrov, verwijzend naar een mythe die historici allang hebben ontkracht. Lavrov zei ook: “Al een heel lange tijd hebben we wijze Joodse mensen horen zeggen dat de grootste antisemieten de Joden zelf zijn.”

‘Onvergeeflijk en schandalig’

Israël reageerde woedend. “Zulke leugens zijn bedoeld om de Joden zelf te beschuldigen van de meest verschrikkelijke misdaden in de geschiedenis die tegen hen zijn begaan”, zo veroordeelde de Israëlische premier Naftali Bennett de uitlatingen van Lavrov.

Ook Israëls minister van buitenlandse zaken Yair Lapid noemde op Twitter Lavrovs woorden ‘onvergeeflijk en schandalig’. “Joden hebben zichzelf niet vermoord tijdens de Holocaust. Het laagste niveau van racisme tegen Joden is de Joden zelf te beschuldigen van antisemitisme.”

Israël eiste excuses, en riep de Russische ambassadeur maandag op het matje. Beide partijen spraken af dat ze hun ruzie niet meer in het openbaar zouden uitvechten, meldde diplomatiek redacteur van The Jerusalem Post Lahav Harkov.

Niettemin deed Moskou er dinsdag nog een schep bovenop. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken noemde minister Lapids commentaar ‘antihistorisch’. Lapids reactie ‘verklaart voor een groot deel waarom de huidige Israëlische regering het neonazi-regime in Kiev steunt’, aldus Moskou.

Rusland te vriend houden

Sinds het uitbreken van de oorlog heeft Israël geprobeerd een middenpositie in te nemen. Israël wil Rusland graag te vriend houden, onder meer omdat de Russen, als beschermheren van de Syrische president Assad, het Syrische luchtruim beheersen. Moskou staat toe dat Israël van tijd tot tijd posities van Hezbollah in dat land bestookt.

Israël vermeed aanvankelijk Rusland te bekritiseren en steunde Oekraïne op beperkte schaal. Zo ontving Oekraïne wel humanitaire steun, maar geen wapens. Tot verdriet van Kiev, dat grote belangstelling heeft voor het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome.

De Israëlische toon veranderde nadat de misdaden in de Kievse voorstad Boetsja aan het licht kwamen. Vorige maand beschuldigde minister Lapid Rusland van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Israëlische pressiegroepen proberen al sinds het uitbreken van de oorlog hun regering te bewegen meer partij te kiezen. Zij lijken nu de wind in de zeilen te krijgen.

“Israël, dat zichzelf ziet als de morele erfgenaam van de slachtoffers en overlevenden van de Holocaust kan niet aan de zijlijn blijven als de Joodse geschiedenis wordt verdraaid om de wreedheden te rechtvaardigen die Rusland begaat op Oekraïense bodem”, schrijft de krant Haaretz dinsdag in zijn hoofdredactionele commentaar.

Lees ook:

Holocaust-expert Debórah Dwork: Hoe heb ik de genocide in Oekraïne niet zien aankomen?

In Oekraïne is een genocide gaande. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse Holocaust-expert Debórah Dwork, die dinsdag de jaarlijkse Nooit Meer Auschwitz-lezing houdt.‘Hoe heb ik het niet zien aankomen?’