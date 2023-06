Uitspraken en uitvluchten zetten de reputatie van het Hooggerechtshof onder druk

Het was zaterdag een jaar geleden dat het Amerikaanse Hooggerechtshof korte metten maakte met het algemene recht op abortus in de Verenigde Staten. Het land is er nog steeds niet van bekomen. En het hof zelf is sindsdien ook in ruw vaarwater beland.

De strijd over abortus woedt nu op het niveau van de staten. Het Hooggerechtshof oordeelde in juni 2022 dat die zelf maar moesten uitmaken of abortus toegestaan is, en onder welke omstandigheden. Dat was een complete draai ten opzichte van bijna een halve eeuw terug, toen het hof in het fameuze arrest ‘Roe versus Wade’ zei dat de grondwet impliciet iedere burger het recht op privacy garandeert, en dat daaruit volgt dat abortus binnen zekere grenzen moet mogen.

Die draai heeft grote sociale en politieke gevolgen gehad.

Lang niet iedereen kan naar een andere staat

In de eerste plaats natuurlijk voor vrouwen die sindsdien ongewenst zwanger raakten in staten waar abortus meteen verboden werd. In theorie is een reis naar een staat waar het nog wel mag de oplossing, maar lang niet iedereen kan daar vrij voor nemen en de reis betalen.

En zelfs abortussen waar de meest geharnaste tegenstanders niets tegen zouden hebben, leveren problemen op doordat de wetten niet altijd duidelijk zijn geformuleerd en artsen bang zijn bij een verkeerde beslissing in de cel te belanden.

In de media verschenen nare verhalen. Zoals dat van Amanda Zurewski uit Texas, die in januari 18 weken zwanger was toen haar vliezen braken. Haar artsen zeiden dat de foetus het niet zou overleven en dat een abortus nodig was. Maar die is in dat stadium in Texas alleen toegestaan om het leven van de moeder te redden. En dat was toen niet direct in gevaar. Dat was het pas toen ze sepsis kreeg, en de operatie eindelijk werd uitgevoerd.

In staten waar de Republikeinen het voor het zeggen hebben, werden bestaande wetten die onder Roe v. Wade een dode letter waren onmiddellijk weer van kracht of werden nieuwe wetten aangenomen. Er leek wel een wedstrijd aan de gang wie de meest extreme restricties in kon voeren.

DeSantis mocht zeven rechters benoemen in het hof van Florida

Neem bijvoorbeeld Florida: daar werd in april 2022, dus kort voor en vooruitlopend op de koerswijziging van het Hooggerechtshof, abortus verboden vanaf 15 weken zwangerschap. Een kortere termijn leek niet mogelijk te zijn. Het Hooggerechtshof van Florida had al in 1989 geoordeeld dat de grondwet van de staat het recht op abortus beschermt.

Maar net als in Washington kan ook in Florida’s hoofdstad Tallahassee het hooggerechtshof van mening veranderen. Gouverneur Ron DeSantis rekent daarop nadat hij zeven nieuwe rechters in het hof mocht benoemen. Als die doen wat hij van hen verwacht, keuren ze een nieuwe wet goed die op zijn aandringen werd aangenomen, en die abortus al na zes weken verbiedt. Dat is vaak voordat een vrouw doorheeft dat ze zwanger is.

Zulke maatregelen zijn populair onder de meest trouwe Republikeinse kiezers in Florida, van wie politici als DeSantis het in voorverkiezingen moeten hebben om hun post te behouden. Maar niet noodzakelijkerwijs onder alle Republikeinen, laat staan onder alle inwoners van de staat. Landelijk is sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar de steun voor het recht op abortus zelfs toegenomen.

Tegelijkertijd is de waardering voor het Hooggerechtshof afgenomen. In de cijfers van opiniebureau Gallup, dat dit al sinds jaar en dag bijhoudt, is in 2022 een duidelijke dip te zien: in september van dat jaar vond nog maar 40 procent dat het hof zijn werk goed deed. Het vertrouwen in de federale rechterlijke macht als geheel was maar 47 procent, en dat is het laagste sinds Gallup dat in 1972 begon te meten.

Het hof wordt vaker gezien als een politiek instituut

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling voor het gezag van het hof. De Amerikanen lijken niet meer te geloven in het mooie verhaal dat negen mensen met grote juridische deskundigheid en onpartijdigheid wijze beslissingen nemen op basis van de vereerde Grondwet. Critici in de media beschrijven het hof steeds vaker als een politiek instituut, waarbij door Democratische presidenten benoemde leden vooral stemmen zoals Democraten dat willen en door Republikeinse presidenten benoemde rechters die partij ter wille zijn. Waarbij, in tegenstelling tot de politieke verdeling van de Amerikanen, de conservatieven nu de overhand hebben.

Maar zo eenvoudig ligt het ook weer niet, laten recente beslissingen van het hof zien. Het doet traditiegetrouw in juni, vlak voor het zomerreces, uitspraken in de belangrijkste en meest controversiële zaken. Na het afschaffen van het landelijke recht op abortus hielden progressieve critici hun hart vast. Ze verwachtten nog veel meer radicaal-conservatieve beslissingen. Maar tot nu toe viel het mee.

Goed, het hof kleedde het recht van de federale overheid om natte natuurgebieden te beschermen flink uit. Maar het beschermde het recht van minderheden op kiesdistricten die zo zijn ingedeeld, dat een van hun vertegenwoordigers een goede kans maakt verkozen te worden. En afgelopen week gaf het de regering-Biden groen licht om illegale vreemdelingen uit te zetten volgens de eigen prioriteiten, in plaats van het veel strengere beleid dat de staten Louisiana en Texas hadden geëist.

Is dat mooie verhaal over onpartijdigheid dan toch een beetje waar? Een alternatieve verklaring is dat het hof geschrokken is van de lagere waarderingscijfers, en zich daarom even matigt.

Vakantiereizen aangenomen van een conservatieve miljardair

Dat zal dan tegen de zin zijn van de meest radicale leden: Clarence Thomas en Samuel Alito. Maar net die twee kwamen de afgelopen tijd in opspraak. Thomas had, zo onthulde de journalistieke onderzoeksorganisatie ProPublica, dure vakantiereizen aangenomen van een conservatieve miljardair, Harlan Crow, en dat niet gemeld.

Afgelopen week kwam ProPublica met een soortgelijke onthulling over Samuel Alito. Die was in 2008 met het privévliegtuig van een andere miljardair, Paul Singer, naar Alaska gevlogen om in een duur resort, waar de kamers 1000 dollar per nacht kostten, op zalm te gaan vissen. Later diende voor het hof een zaak over de staatsschuld van het failliete Argentinië, waar het investeringsfonds van Singer groot belang bij had – en waar Alito zich niet buiten hield.

Alito reageerde woedend op de publicatie en nam de beslissing om zijn verdediging te laten publiceren door The Wall Street Journal, nog voordat ProPublica zelf met de onthulling was gekomen.

Van buiten het hof is de kritiek groot op dat graaierige gedrag, het gebrek aan gedragsregels dat de hoogste rechtbank voor zichzelf heeft gesteld, en die merkwaardige verdediging door Alito. Dat levert mooie commentaren op, zoals van verslaggever Mark Joseph Stern in de podcast Amicus van webmagazine Slate.

“Ik ben dan misschien wel met deze privéjet naar Alaska gevlogen, maar luister: er was een lege stoel. Als ik die niet had genomen, had niemand dat gedaan, dus het was helemaal geen probleem dat ik die stoel ter waarde van 100.000 dollar nam”, vatte Stern Alito’s verdediging samen. “Ik ga die logica zelf gebruiken de eerstvolgende keer dat ik in een vliegtuig een lege stoel zie in de eerste klas waarvoor ik niet betaald heb!”

Het privévliegtuig kun je ook zien als een onderkomen

Ernstiger dan Alito’s onkunde op het gebied van bedrijfseconomie is, vindt Stern, zijn juridische geklungel op het moment dat het hemzelf aangaat. Volgens de weinige regels die gelden voor leden van het Hooggerechtshof, moeten ze geschenken melden, met uitzondering van gastvrijheid in onderkomens van vrienden. Welnu, aldus Alito, het privévliegtuig was zo’n onderkomen. Stern: “De wet zelf definieert gastvrijheid als maaltijden, verblijf en vermaak. Daar vallen privévluchten dus niet onder. Dit zijn de negen mensen die belast zijn met het interpreteren van de wet en zeggen wat het recht voorschrijft, en ze zijn bereid om de bewoordingen van een overduidelijke wet te mangelen om zichzelf vrij te pleiten – het is om dol van te worden.”

De vraag is of in de streng van de buitenwereld afgescheiden binnenkamers van het Hooggerechtshof dat gevoel ook is opgekomen bij de collega’s van Alito en Thomas. En of de VS daardoor misschien deze weken uitspraken van het hof krijgt die minder extreem zijn dan ze hadden kunnen zijn.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.