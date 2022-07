Uitspraak Hooggerechtshof holt speciale status van Indianen in VS uit

Het was de afgelopen maand scoren voor de conservatieve meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Meer rechten voor wapenbezitters, minder rechten voor vrouwen, minder ruimte voor president Joe Biden om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De drie overgebleven progressieve leden van het hof konden niet meer doen dan machteloos een minderheidsstandpunt opschrijven.

Maar voor één conservatief was het een feestmaand met een rouwrandje. Rechter Neil Gorsuch bevond zich namelijk ook een keer in de minderheid. Samen met de drie progressieven betreurde hij het uithollen van het zelfbestuur van Indianen in hun eigen reservaten.

Dat zelfbestuur had juist een mooie opkikker gekregen door een eerdere uitspraak, geformuleerd door Gorsuch zelf, over de Indianen in Oklahoma. In 2020 oordeelde het Hooggerechtshof dat, in tegenstelling tot wat bijna iedere niet-Indiaan in Oklahoma dacht, een groot deel van de staat Indiaans grondgebied was. De grote reservaten die de Cherokee, de Muscogee en tal van andere stammen bij verdrag hadden gekregen, waren nooit bij wet door het Congres opgeheven. En dus golden die verdragen – gesloten met stammen die in veel gevallen gedwongen naar Oklahoma waren overgebracht – gewoon nog.

Kronkel in het strafrecht

Aanleiding voor die geruchtmakende uitspraak (officiële naam: McGirt versus Oklahoma) was een kronkel in het strafrecht zoals dat geldt voor Indianen. Een wet uit 1790 regelt dat het de federale overheid is die gaat over de betrekkingen met de Indiaanse stammen in de VS. De afzonderlijke staten staan er buiten. Tot de recente uitspraak van het Hooggerechtshof betekende dat onder meer dat misdaden die plaatsvinden in ‘Indiaans gebied’ alleen kunnen worden berecht door de stam zelf, of door de federale overheid.

Jimcy McGirt is een Indiaanse man die ervan werd beschuldigd het (Indiaanse) kleinkind van zijn vrouw te hebben misbruikt. Hij werd veroordeeld door een rechtbank van de staat, maar bestreed dat de staat hem had mogen berechten, omdat de misdaad – die hij ontkende – in Indiaans gebied zou zijn begaan. Het ging daarbij om een plek die volgens een verdrag tussen de VS en de Muscogee Indianen een reservaat zou zijn.

Iedereen dacht dat dergelijke verdragen inmiddels een dode letter waren. Maar het Hooggerechtshof gaf McGirt gelijk, en oordeelde dat de oostelijke helft van Oklahoma nog steeds Indiaans gebied was, waar een aantal stammen recht op hadden.

Ook gevolgen voor rechtspraak in Oklahoma

Dat had niet alleen gevolgen voor McGirt, die alsnog berecht werd – en tot levenslang veroordeeld – door een federale rechtbank. Aanklagers van Oklahoma hadden opeens niets meer te zoeken in allerlei plaatsen in de staat, waaronder zelfs de hoofdstad Tulsa. En de rechtbanken in Oklahoma werden overstroomd met verzoeken om een streep te halen door kennelijk onterechte vonnissen.

Dat rechter Neil Gorsuch auteur was van dat revolutionaire arrest van het Hooggerechtshof is niet verwonderlijk, want hij is als enige van de negen leden van het hof geboren en getogen in een staat in het Amerikaanse westen – Colorado – waar Indianen en hun reservaten ook nu nog een merkbaar onderdeel van de samenleving vormen.

Samen met de progressieve rechters kreeg Gorsuch zijn standpunt er destijds door. Maar inmiddels vormen, mede dankzij het presidentschap van Trump, de progressieven nog maar zo’n kleine groep, dat ze zelfs samen met één dissidente conservatief nog steeds geen meerderheid vormen. En dus bevond Gorsuch zich afgelopen maand in precies dezelfde hopeloze positie als zij: hij moest machteloos toezien hoe zijn uitspraak na twee jaar al werd uitgehold.

Sloophamer op regel dat in het strafrecht nooit telt in reservaten

Sterker nog, de kwestie-Oklahoma werd door de conservatieve meerderheid aangegrepen om de bezem te halen door de verhouding tussen de afzonderlijke staten en de Indiaanse stammen die er wonen.

De zaak waar het concreet om draaide was de veroordeling van een niet-Indiaanse man, Victor Castro-Huerta, voor verwaarlozing van zijn vijfjarige stiefdochter, een Cherokee Indiaan. Hij greep de eerdere uitspraak over Oklahoma aan om zijn straf – 35 jaar cel – opgeheven te krijgen.

Het Hooggerechtshof gaf hem gelijk, maar niet door een streep te halen door die eerdere uitspraak over de status van een groot stuk van Oklahoma. In plaats daarvan richtte het zijn sloophamer op de regel dat in het strafrecht van staten nooit telt in reservaten. Als de dader van een misdaad tegen een Indiaan, of in een reservaat, zelf geen Indiaan is, zo besliste het hof, mag een rechtbank van de staat wel degelijk straffen. En dat geldt niet alleen voor Oklahoma, maar in heel de VS.

Amerikaanse Indianen zijn een deel van hun soevereiniteit kwijt

Daarmee zijn de Amerikaanse Indianen een deel van hun soevereiniteit kwijt. Hun reservaten zijn niet langer een zelfstandig eilandje in een staat, een mini-landje dat alleen rechtstreeks met Washington zaken hoeft te doen. Ze zijn voortaan een onderdeel van een staat, en die mag zich nu met veel meer dingen bemoeien.

Het hoofd van de belangrijkste stam, de Cherokee Nation, toonde zich teleurgesteld over de uitspraak, al was Chuck Hoskin blij dat het hof niet, zoals Oklahoma ook had gevraagd, het hele arrest uit 2020 introk, waardoor de Indiaanse stammen alsnog hun rechten op de helft van Oklahoma zouden zijn kwijtgeraakt.

En rechter Neil Gorsuch is ronduit boos. “Nadat de Cherokee werden verbannen naar Oklahoma beloofde de federale regering dat de stam voor altijd gevrijwaard zou zijn van bemoeienis met de autoriteiten van die staat”, schreef hij in het minderheidsstandpunt van hem en zijn drie mederechters. En aan het eind: “We kunnen alleen maar hopen dat de politiek en toekomstige rechters hun plicht zullen vervullen, de beloften van dit land na te komen, ook al doen wij dat nu niet.”

Veelzeggend: in dat stuk komt het woord ‘belofte’ negentien keer voor. In het arrest dat de meerderheid uitvaardigde niet één keer.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.