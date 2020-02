Uitslag Democratische voorverkiezing Iowa vertraagd, Sanders claimt overwinning

De resultaten van de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa laten langer op zich wachten.

De uitslagen worden momenteel nog gecontroleerd op ‘tegenstrijdigheden’ en worden op zijn vroegst dinsdagochtend lokale tijd - laat op de middag Nederlandse tijd - naar buiten gebracht. Debet aan de vertragingen zijn problemen met de nieuwe telefoonapp om de uitslagen door te geven. Toen diewerkte gingen de voorzitters van de verschillende kiesvergaderingen hun stemmen doorbellen, waar het verkiezingskantoor van de Democraten weer niet op berekend was.

“Het is simpelweg een rapportageprobleem, de app is niet uit de lucht gegaan - er is geen sprake van een hack of binnendringers” sprak een woordvoerdervan de Democraten de geruchten tegen dat het om een doelbewuste poging zou zijn gegaan om verkiezingen te saboteren. “De onderliggende data en de papieren uitslagen zijn betrouwbaar, het zal eenvoudigweg langer duren om de uitslagen naar buiten te brengen.”

De kandidaten hadden hun overwinningsspeeches al klaar, maar moesten improviseren: ze konden alleen afgaan op wat hun eigen campagnebazen in de districten hadden waargenomen en dat leek goed nieuws voor allemaal. Zo zei Pete Buttigieg dat ‘alles erop wijst dat we met een overwinning naar New Hampshire gaan’. De campagnemanager van Amy Klobuchar verklaarde dat de senator uit Minnesota ‘een grote avond had gehad in Iowa’. Joe Biden had het erover dat het pas het begin is van een lange weg en dat hij ‘die tot het eind zal afleggen’. Buttigieg zei eerder al te rekenen op succes in de landbouwstaat en dat maandagavond “alles erop wijst dat we met een overwinning naar New Hampshire gaan”.

Het campagneteam van Bernie Sanders claimt dat de senator uit Vermont aan de leiding gaat. Volgens eigen tellingen in 40 procent van de districten ligt Sanders voor op Buttigieg en Warren. et campagneteam van Sanders erkent dat het ‘slechts’ gaat om interne tellingen die door vrijwilligers zijn verzameld en niet om officiële resultaten.

1600 schoolpanden

Democratische kiezers konden maandag in meer dan 1600 schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen hun voorkeur voor een van de kandidaten kenbaar maken. Ze mochten als eersten in het land stemmen op een van de elf Democratische kandidaten die in november bij de verkiezingen een gooi willen doen naar het presidentschap.

In Iowa worden traditiegetrouw de eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace gehouden. Iowa, en volgende week New Hampshire, zijn daarmee belangrijke staten: kandidaten die, zoals Buttigieg of Tulsi Gabbard, landelijk nog geen kans lijken te maken, kunnen door een overwinning hier plots landelijk ook de wind in de rug krijgen. Het is daarmee ook dat deze outsiders vol inzetten tijdens in campagne in juist deze kleine sleutelstaten, met een overwegend overwegend witte, en daarmee weinig representatieve Democratische achterban.

Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders zijn in de recente peilingen het populairst onder de kiezers van de staat. Het is alleen tijdens door het ouderwetse kiessysteem van kiesvergaderingen lastig de uitkomst te voorspellen, omdat leden tijdens zo’n partijbijeenkomst van kandidaat mogen wisselen. Als blijkt dat een kandidaat niet de drempel haalt van 15 procent van de stemmen, mogen de kiezers van die kandidaat op iemand anders stemmen.

Ook bij de Republikeinen is gestemd - verschillende Amerikaanse media hebben daar zittend president Donald Trump tot winnaar uitgeroepen van de voorverkiezing, zijn tegenstanders peilen verwaarloosbare percentages.

