Uitgesproken Vlaamse nationalist Jan Jambon in het nauw door overlijden arrestant

Jan Jambon (60) heeft er een handje van om zichzelf in het nauw te brengen met krasse uitspraken die in het beste geval als halve waarheden te bestempelen zijn.

Zo ‘danste een significant deel van de moslimgemeenschap’ na de aanslagen in Brussel in 2016, volgens de politicus van de Vlaams-nationalistische N-VA. En eind vorig jaar beweerde hij dat asielzoekers in België zoveel achterstallige kinderbijslag krijgen dat ze er een huis van kunnen kopen. Beide anekdotes bleken achteraf onwaar.

Na een carrière in de ict, het personeelsmanagement en de financiële sector werd Jambon in 2007 Kamerlid voor de N-VA. Hij hield zich toen al decennialang bezig met de Vlaamse zaak. Zo was hij in de jaren negentig bestuurslid bij de Vlaamse Volksbeweging, die ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. In die hoedanigheid speechte hij in 2001 op een jubileumfeest van de Vlaamse Oostfrontgemeenschap. Toen daarvan in 2013 foto’s opdoken kwam Jambon flink onder vuur te liggen. In zijn speech had hij gezegd dat Vlamingen zich niet moesten verontschuldigen voor collaboratie met de Duitse bezetter.

Een van de agenten maakte een Hitlergroet

Tot nu toe liep het allemaal met een sisser af en kwam zijn positie nooit echt aan het wankelen. Tot vorige week.

“Er is tot op mijn niveau nooit geen enkel, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest’, verklaarde Jambon twee weken geleden over de lotgevallen van de Slowaak Jozef Chovanec. De 38-jarige Chovanec stierf in februari 2018 nadat hij was opgesloten in een politiecel op het vliegveld van Charleroi. Jambon was destijds minister van binnenlandse zaken en verantwoordelijk voor de politie.

Chovanec zou ‘moeilijk’ hebben gedaan bij het boarden. In de cel sloeg hij zijn hoofd tot bloedens toe tegen de muur, waarop agenten hem minutenlang in bedwang hielden. Een van de agenten maakte intussen een Hitlergroet. Dat blijkt uit bewakingsbeelden die twee weken geleden werden gelekt. Toen ambulance-medewerkers aankwamen om hem een kalmeringsmiddel te geven, bleek hij geen hartslag meer te hebben.

Jambon bleek wel degelijk persoonlijk op de hoogte gesteld

Vorige week bekende Jambon dat het iets anders lag dan hij eerst riep. Zijn medewerkers waren van de zaak op de hoogte, al konden zij de ‘ware proporties’ ervan niet inschatten. Daarmee maakte hij het erger, want even later bleek Jambon wel degelijk persoonlijk op de hoogte gesteld. Hij had er zelfs met de Slowaakse ambassadeur over gesproken.

Afgelopen zaterdag verklaarde Jambon – net teruggekeerd van vakantie in Italië en vooruitlopend op de parlementaire hoorzitting vandaag – dat de beelden uit de cel van Chovanec voor hem ‘totaal, totaal nieuw’ waren. De ambassadeur had hij inderdaad gesproken, maar de zaak was slechts in een zinnetje voorbijgekomen. Dat was hij allemaal vergeten doordat een dag er een dag eerder een IS-aanslag was in Luik, waarbij twee agenten en een burger omkwamen. “Mijn aandacht ging dus volledig naar die aanslag”, aldus Jambon.

‘Ongeloofwaardig’, meent onder meer het liberale kamerlid Tim Vandenput die hem vandaag het vuur na aan de schenen zal leggen in het parlement. Ministeriële verantwoordelijkheid kan Jambon als voormalig minister echter niet meer nemen. Of hij de politieke verantwoordelijkheid zal moeten dragen voor de zaak-Chovanec is afhankelijk van de collega’s van Vandenput. Open VLD zit samen met de christendemocraten van CD&V bij Jambon in de Vlaamse regering.

