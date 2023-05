Uitgerekend in Neurenberg vallen Erdogans verkiezingsposters slecht

Aan de lantaarnpalen in Neurenberg, waar in aanloop naar verkiezingen normaal posters van Duitse partijen hangen, hing afgelopen week ineens een portret van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, glimlachend, met zijn hand op zijn hart. In het Turks stond boven hem: ‘De juiste tijd, de juiste man’.

De posters moeten Turkse staatsburgers in Duitsland aansporen op hem te stemmen bij de verkiezingen in Turkije, zondag. Erdogan is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. De 1,5 miljoen Turkse staatsburgers in Duitsland zijn dan ook belangrijk voor Erdogans AKP.

De posters veroorzaken meteen ophef. De Duitse journalist Erem Güvercin plaatst als eerste foto’s op Twitter en zijn vraag wordt veel gedeeld: ‘Zijn deze goedgekeurd door de stad?’. Al snel reageert het stadsbestuur op Twitter dat het de poster inderdaad heeft toegestaan: ‘Wij zijn neutraal in zowel Duitse als buitenlandse verkiezingscampagnes. Iedereen heeft het recht om posters op te hangen binnen het kader van de wet.’

Duitsland heeft, net als Nederland, wetgeving die het buitenlandse politici verbiedt om in de drie maanden voor hun verkiezingen in Duitsland campagne te komen voeren. Toch is de regelgeving niet duidelijk over verkiezingsposters en moeten steden daar dus zelf een oordeel over vellen. Aan Beierse media lieten steden als München en Augsburg afgelopen week weten dat zij zulke posters niet zouden goedkeuren.

Neurenberg is niet zomaar een stad

Dat de wetgeving niet duidelijk is, vindt de Neurenbergse politicus Volker Beck van de Groenen, gevaarlijk. “De Duitse politiek moet eindelijk wakker worden: Erdogan en de AKP zijn antidemocraten. Wie hen steunt, vergiftigt ook het politieke klimaat in Duitsland”, zei hij tegen de krant Bild. “Turkse verkiezingscampagnes hebben geen plaats in onze straten. Turkse partijen genieten in Duitsland geen partijprivileges.”

Volgens politicoloog Burak Copur is het opmerkelijk dat uitgerekend Neurenberg de posters toelaat. ‘Neurenberg is niet zomaar een stad in Duitsland’, schreef hij in een brief aan burgemeester Marcus König van de Beierse conservatieve CSU. De stad speelde een belangrijke rol in de grote propaganda-evenementen van het naziregime. Het is volgens Copur bijzonder pijnlijk dat in de stad nu ‘reclame voor een dictator’ gemaakt wordt. Hij verzoekt de burgemeester de posters te verwijderen, ‘omwille van de goede reputatie van de stad’.

Het protest heeft effect: 48 uur nadat de posters zijn opgehangen, zijn ze verdwenen. Toch is het nog een mysterie wie dat gedaan heeft. Het stadsbestuur zegt geen posters verwijderd te hebben. Wel heeft de burgemeester besloten de regels aan te passen. Posters voor buitenlandse verkiezingen zijn niet meer welkom.

