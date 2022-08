Uitgerekend het Republikeinse Kansas stemt voor het behoud van het recht op abortus

Kiezers in Kansas waren de eersten in de VS die zich rechtstreeks konden uitspreken over abortusrechten sinds het Hooggerechtshof in Washington eind juni de federale bescherming van een recht op abortus vernietigde. Sindsdien is het aan de staten om te bepalen hoe zij met de kwestie om willen gaan. Heel wat door Republikeinen gedomineerde staten hebben direct het recht op abortus ingeperkt.

In Kansas, waar de Republikeinse meerderheid in het parlement een democratische gouverneur moet dulden, hoopten tegenstanders van abortus per referendum de weg vrij te maken voor striktere wetten, maar vooral een opmerkelijk hoge opkomst gooide roet in het eten. Het referendum werd gehouden tijdens de voorverkiezingen, een evenement dat normaal gesproken weinig kiezers trekt, maar deze keer was de opkomst eerder vergelijkbaar met die van presidentsverkiezingen.

Om te voorkomen dat abortus verder beperkt zou worden, mobiliseerden activisten voor vrouwenrechten kiezers in Kansas. Dat dit juist in Kansas is gelukt, een staat die al dertig jaar door Republikeinen wordt bestuurd, beschouwen ze als een grote overwinning. De referendumuitkomst laat zien dat de partijtegenstellingen rond abortus tussen democraten (vóór) en Republikeinen (tégen) overdreven worden, zeggen zij. “Deze bemoeienis van de overheid, om zich letterlijk te mengen in een beslissing die een arts en een patiënt samen maken, heeft zijn weerslag gehad op de mensen in Kansas”, liet Emily Wales van non-profitorganisatie Planned Parenthood nadien weten.

Ruime meerderheid

President Joe Biden zei in een reactie blij te zijn met de uitslag. “Mensen gingen in recordaantallen naar de stembus om zich uit te spreken tegen een abortusverbod. Deze uitslag maakt duidelijk wat we al wisten: de meerderheid van de Amerikanen is er voorstander van dat vrouwen toegang krijgen tot abortus en het recht hebben om beslissingen te nemen over hun gezondheid.”

Vier andere staten – Alabama, Louisiana, Tennessee en West Virginia – hebben in de afgelopen tien jaar grondwetswijzigingen aangenomen die het recht op abortus uit hun grondwetten schrapten. Die amendementen waren van cruciaal belang om de toegang tot abortus te beperken. Zo ver zal het dus in Kansas niet komen.

In november stemmen de staten Kentucky en Montana over vergelijkbare anti-abortusamendementen, terwijl de door Democraten geleide staten Californië en Vermont juist zullen stemmen over amendementen die het recht op abortus in hun staatsconstituties verankeren.

