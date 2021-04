Uitgelekte e-mails tonen tips om Maltees paspoort te krijgen in gemiddeld zestien dagen

Een krantenabonnement levert extra punten op, of een lidmaatschap van een sportclub. Aanvragers van een Maltees paspoort kunnen de periode dat ze op het eiland moeten verblijven om in aanmerking te komen voor de begeerde papieren verkorten door ‘hun aanwezigheid’ op een andere manier te tonen. Dat blijkt uit een gezamenlijk journalistiek onderzoek van de Daphne Caruana Galizia Foundation, Dossier Centre en vijf Maltese mediaorganisaties.

De journalisten wisten duizenden e-mails van Henley & Partners in handen te krijgen, het advieskantoor dat het paspoortenprogramma voor Malta opzette. Het kantoor geeft op maat advies aan rijke buitenlanders die de Maltese nationaliteit willen verkrijgen. Een Maltees paspoort is gewild, omdat het niet alleen toegang geeft tot het eiland in de Middellandse Zee, maar ook tot de rest van de Europese Unie.

Impuls voor economie

De vorige premier, Joseph Muscat, introduceerde het programma. Met de verkoop van paspoorten aan rijke Russen, Saudiërs en Indiërs hoopte hij de economie van zijn land een boost te geven. Om in aanmerking te komen voor een paspoort moet een aanvrager tegenwoordig zo’n 750.000 euro op Malta investeren en bovendien een huis kopen of een huurcontract van vijf jaar afsluiten. Muscat verzekerde destijds dat het Maltese burgerschap niet slechts een transactie is. Hij sprak van het opbouwen van ‘een unieke en speciale natie’.

Behalve een zak geld meebrengen moeten de aanvragers dan ook aantonen een echte band met Malta te hebben en minstens een jaar op het eiland doorbrengen. Veel van de meestal steenrijke aanvragers proberen daaronderuit te komen en krijgen – naar nu uit de uitgelekte e-mails blijkt – daarbij heel concrete tips aangereikt van Henley & Partners. Zo levert een donatie van 10.000 euro aan een goed doel 30 punten op; een schenking van meer dan 10.000 euro is goed voor 50 punten. Om kans te maken op een paspoort, raadt het adviesbureau aan om zo’n 220 punten bij elkaar te sprokkelen.

Paspoortverkoop trekt fout geld aan

Door dit soort trucs toe te passen verblijven de aanvragers van een paspoort niet een jaar, maar gemiddeld slechts zestien dagen op Malta voordat ze hun papieren binnen hebben, rekende het journalistenconsortium uit. Een inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten vertrok zelfs binnen negen uur met zijn nieuwe nationaliteit. Een andere aanvrager die Henley & Partners inschakelde om voor hem een huis te zoeken, vroeg expliciet om de ‘goedkoopste optie’ die aan de eisen van het aanvraagproces zou voldoen.

Op het paspoortenprogramma is veel kritiek gekomen omdat het fout geld aantrekt en bovendien de huizenprijzen opdrijft. Vorig jaar startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Malta en Cyprus –dat een soortgelijk programma kent – omdat aanvragers zouden profiteren van het EU-burgerschap zonder een echte band met het land te hebben opgebouwd. Ook onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia, die in 2017 werd vermoord, uitte felle kritiek op de ‘gouden paspoorten’.

De klokkenluider zou haar destijds al hebben benaderd met de uitgelekte e-mails en ze nu hebben aangeboden aan de journalisten die haar werk hebben voortgezet.

