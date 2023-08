Uitgaan is in Kiev een principekwestie. ‘Ook hier kun je niet altijd in de oorlogsstand blijven’

Correspondent Michiel Driebergen is terug in zijn standplaats Kiev. Hij ziet hoe de vermoeide Oekraïners vasthouden aan het normale leven.

Het is een persoonlijk record, zegt Michiel Driebergen. Nog nooit was hij zo lang uit Oekraïne sinds het Russische leger anderhalf jaar geleden het land binnenviel. Hij was drieënhalve week in het buitenland: eerst op reportage in Litouwen, en vervolgens tweeënhalve week op vakantie.

Hoe voelde het om je post te verlaten?

“Het was dubbel. Enerzijds is het goed om een land in oorlog regelmatig te verlaten. Ik heb met Trouw de afspraak dat ik iedere drie weken de grens over ga. Soms naar Nederland, andere keren naar een buurland als Polen. Het is een beproefde strategie om voeling te houden met de gewone wereld. Maar het voelde ook vreemd.”

In welk opzicht?

“Een oorlog is soms erger op afstand, als je er niet zelf bij bent. Een paar dagen geleden viel er een Russische raket op een flatgebouw in Kryvyi Rih. Ik zag het op televisie, maar kon er van een afstand weinig mee, en dat is voor een journalist soms frustrerend. Maar het is goed om jezelf af en toe te dwingen ergens niet over te schrijven. Als je het niet meer kunt laten gaan, ben je te ver gegaan.”

Hoe ziet het leven eruit in Kiev?

“Ik zit op het terras, mijn koffie is zojuist gebracht en er loopt een man met een hondje voorbij. En ik heb heerlijk geslapen zonder luchtalarm of zoemende drones. Het normale leven gaat in zekere zin gewoon door, al blijf je altijd de dreiging voelen van een volgende aanval. Het geeft een heel typische sfeer.”

Wat voor sfeer bedoel je?

“Neem gisteravond. Hier op het plein liep een jonge vrouw die alsmaar herhaalde dat ze binnenkort terug moest. Daar bedoelde ze mee: terug naar West-Europa, waar ze naartoe is gevlucht. Die laatste avond in Kiev wilde ze alles nog één keer goed in haar opnemen. En de mensen om haar heen hielpen haar daarbij. Ze maakten een praatje, zongen mee op de muziek, dronken prosecco. Iedereen begrijpt hier dat je het leven moet grijpen als het komt.”

In Nederland kijken we daar soms vreemd van op. Het heeft iets bevreemdends om midden in een oorlog foto’s te zien van een uitverkochte beachclub in Kiev.

“Ook in Oekraïne kun je niet altijd in de oorlogsstand blijven. Oekraïners zien de Russische bombardementen als een aanval op het normale leven. Daarom is het normalʹne zhyttya een principekwestie geworden: het opgeven daarvan zou een capitulatie betekenen. En het kan trouwens ook niet anders. Als iedereen thuis zou blijven, blijft er weinig over van de Oekraïense economie.”

Het Oekraïense tegenoffensief verloopt moeizaam. Wat merk je daarvan in Kiev?

Driebergen denkt even na. “De steun voor het leger is nog altijd groot, en mensen zien geen alternatief. Een akkoord met Rusland betekent voor veel Oekraïners dat hun familieleden voor altijd in bezet gebied leven. En sowieso denkt vrijwel niemand dat Rusland zo’n bestand zal respecteren. Maar de verliezen zijn groot, Oekraïense burgers zitten er helemaal doorheen en zijn stuk van vermoeidheid. Wanneer breekt dat ze op? Ik durf het nog niet te vragen.”

Lees ook:

Nergens is de steun voor Oekraïne zo zichtbaar als in Vilnius

De Litouwse hoofdstad Vilnius is een baken van vrijheid en veiligheid voor vluchtelingen uit Oekraïne en bannelingen uit Belarus, ziet correspondent Michiel Driebergen.