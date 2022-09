Uiterst rechts Italië juicht voor Giorgia Meloni: ‘Een viswijf? Ik zie een nederige vrouw’

Gekleed in een poloshirtje en een lichte katoenen broek kijkt Fabio Vergaro bezorgd omhoog. Het gaat toch niet regenen, net nu de verkiezingsbijeenkomst van Broeders van Italië staat te beginnen? De jonge advocaat – zonder paraplu – kan niet wachten om partijleidster Giorgia Meloni in het echt te zien. Ze hoeft hem niet te overtuigen op haar te stemmen, want Vergaro weet al zeker dat zijn stem bij de parlementsverkiezingen op 25 september naar de uiterst rechts-nationalistische Fratelli d’Italia (FdI, Broeders van Italië) gaat. “Dat is de beste keuze voor ons grootse land. De partij zal optreden tegen de ongecontroleerde immigratie en onze Italiaanse waarden en normen versterken, zoals het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving.”

Nu de Italiaanse vakantieperiode op zijn einde loopt, komt de verkiezingscampagne van Giorgia Meloni goed op stoom. De Romeinse – haar lange blonde haren steil geföhnd – verschijnt elke dag wel ergens op een bijeenkomst. Deze avond doet ze Piazza IV Novembre in Perugia (Umbrië) aan. Wanneer zo’n duizend mensen het bescheiden plein hebben gevuld, stapt de kleine vrouw het grote podium op. Achter haar staat in koeienletters: ‘Klaar om Italië te verheffen’. Meloni wuift en begint te praten.

Kwart van de stemmen

Als er deze maand geen gekke dingen gebeuren, staan de Italianen op dit plein nu naar hun volgende minister-president te luisteren. FdI stelde bij de vorige landelijke verkiezingen in 2018 met 4 procent van de stemmen weinig voor. Maar de afgelopen anderhalf jaar heeft de partij oppositie tegen de brede coalitieregering van Mario Draghi gevoerd en zij is in de peilingen omhooggeschoten.

Nu Draghi’s regering is gevallen, zeggen opiniepeilers dat de radicaal-rechtse Broeders van Italië een kwart van de stemmen gaan krijgen en daarmee op een zege afstevenen. In Italië verwacht iedereen dat de rechtse alliantie van de nationalistische Lega, de liberale Forza Italia en de uiterst rechtse Broeders van Italië de verkiezingen gaat winnen. En als de partij van Meloni de grootste van die drie wordt, zou zij – als allereerste vrouw – de regering kunnen gaan leiden.

Giorgia Meloni spreekt haar aanhang toe: 'Iemand die kán werken, mag geen burgerinkomen krijgen!' Beeld AP

In Perugia stipt de politica een klein uur lang uit de losse pols een reeks programmapunten aan. Ze heeft het over de enorme staatsschuld, de hoge werkloosheid en stijgende energierekeningen. “Ik geloof dat we onze natie kunnen verheffen. Ik wil dat de Italianen weer in zichzelf gaan geloven.”

Strenger immigratiebeleid

Ze belooft belastingverlagingen, bescherming tegen concurrentie uit China voor de Italiaanse ondernemers en een strenger immigratiebeleid: “Vluchtelingen, zoals vrouwen en kinderen uit Oekraïne, zijn welkom. Maar die jongemannen op boten, die hun vrouwen in eigen land achterlaten, zijn een ander verhaal.” Ze verheft haar stem: “Het zijn nu mensenhandelaren die selecteren wie Italië binnenkomt en wie niet. Daar maken wij een einde aan!”

Terwijl het begint te schemeren en in het aanpalende Caffè del Banco de eerste glazen witte wijn op tafel komen, zegt Meloni dat ze het op initiatief van de Vijfsterrenbeweging ingevoerde ‘burgerinkomen’, een soort bijstanduitkering, wil afschaffen. “Jonge mensen moeten niet van de staat de boodschap krijgen dat ze thuis kunnen blijven. We hebben alle jongeren nodig om onze natie weer op te bouwen. Iemand die kán werken, mag geen burgerinkomen krijgen!”

Ook wil ze voor meer crèches zorgen. “Vorig jaar zijn er maar 400.000 kinderen in ons land geboren. Ons volk dreigt zo te verdwijnen, is dat duidelijk? Ik wil dat de Italianen meer kinderen krijgen. Dat heb ik veel liever dan dat immigranten ons geboortecijfer opkrikken.”

Gevaar voor de democratie

Advocaat Fabio Vergaro is onder de indruk. “Meloni is coherent. Ze blijft consequent bij haar standpunten. Linkse critici vinden haar een viswijf, maar ik zie een nederige vrouw die zich niet boven het volk verheven voelt en begrijpt wat de dagelijkse problemen van gezinnen zijn.”

Giorgia Meloni tijdens een bezoek aan de markt in Messina. Beeld EPA

Nogal wat politiek analisten noemen de partij een gevaar voor de democratie, onder andere omdat FdI fel tegen het homohuwelijk is en zich tegen ‘de islamisering’ van Italië keert. Ook het feit dat de Broeders van Italië – in 2012 mede door Meloni opgericht – via een omweg zijn ontstaan uit de neofascistische partij MSI en dat sommige partijkopstukken in het geniep vieren dat de fascisten in 1922 in Rome de macht overnamen, baart zorgen.

Maar Vergaro haalt er zijn schouders over op. “Rotte appels vind je overal. En Meloni laat zich echt niet door het fascisme inspireren; die periode ligt zo ver achter ons.”

‘De stalen dame’

Naast hem staat Maria Rita Savi, een 64-jarige eigenaresse van een optiek. Ze vindt het onbelangrijk dat de partijwortelpuntjes in het neofascisme dippen. “Meloni is in 1977 geboren. Wat heeft zij nog met dat verleden te maken?” Opgetogen verheugt de winkelierster zich vast op Meloni’s premierschap. “Ze zal onze Margareth Thatcher zijn. We kunnen Giorgia ‘de stalen dame’ noemen.”

Dan is de partijleidster uitgespeecht. Een handjevol partijbestuurders uit Umbrië komt het podium op om met Meloni het volkslied te zingen dat nu over het plein schalt. Samen zingen ze: “Broeders van Italië, Italië is opgestaan”, terwijl Savi kushandjes naar ze blaast.

