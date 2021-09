Uitbarsting Cumbre Vieja kan nog weken duren, maar van direct gevaar is geen sprake

Een vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft gezorgd voor spectaculaire beelden van omhoogschietende rotsblokken en in de nacht oplichtende lavastromen. Er vielen geen doden of gewonden op het eiland voor de kust van Noordwest-Afrika, dat deel uitmaakt van de Canarische Eilanden, maar wel werden huizen verwoest en raakten stukken weg bedekt met lava. “We hopen dat niemand gewond raakt”, zei regiopresident Ángel Víctor Torres.

De Cumbre Vieja-vulkaan barstte zondagmiddag even na drieën uit. La Palma was toen al in staat van paraatheid omdat in een week tijd ruim 20.000 aardschokken waren gevoeld. De autoriteiten waren ook al voor de uitbarsting begonnen met de evacuatie van vijfduizend bewoners van vier dorpen bij de vulkaan. De meeste van hen vonden onderdak bij familie en vrienden, voor anderen was noodopvang geregeld. Ook enkele tientallen Nederlandse toeristen werden geëvacueerd uit een hotel, omdat de toegangswegen afgesloten dreigden te raken.

De lavastromen in de nacht van zondag op maandag. Beeld via Reuters

De Cumbre Vieja maakte maandag nog steeds een diep rommelend geluid en braakte grote grijze aswolken uit. Volgens experts zijn twee scheuren ontstaan in de vulkaanwand en kan de uitbarsting nog weken duren. Lavastromen van 6 meter hoog gleden met een snelheid van zo’n 700 meter per uur richting zee.

In de dorpen El Paso en Los Llanos de Aridane, vlak bij de vulkaan, werden zo’n honderd huizen verwoest door het stromende gesmolten gesteente en meer woningen liepen gevaar. Het regiobestuur dirigeerde brandweermensen en hulpverleners van de grotere eilanden Tenerife en Gran Canaria naar La Palma. En de Spaanse premier Pedro Sánchez stelde een bezoek aan de Verenigde Naties in New York uit om af te reizen naar het eiland. “We hebben alle middelen en troepen”, zei hij na landing. “Burgers kunnen gerust zijn.”

Beeld Brechtje Rood

De Canarische Eilanden, waar ruim 2 miljoen mensen wonen, zijn een populaire vakantiebestemming. De vorige keer dat de vulkanische archipel werd getroffen door een uitbarsting was in 2011, toen onder water voor de kust van het eiland El Hierro een vulkaan begon te spuwen. De laatste maal dat de Cumbre Vieja op La Palma uitbarstte, was in 1971. Toen kwam één toerist om het leven, die dampen inademde toen hij zich te dicht bij de lava waagde om een foto te maken.

In 2000 baarden Britse geologen opzien met de voorspelling dat bij een volgende uitbarsting van de Cumbre Vieja een van de flanken van de vulkaan in zee zou kunnen storten. Dit zou een enorme tsunami kunnen veroorzaken, die steden als Casablanca, Lissabon en zelfs New York grotendeels van de kaart zou kunnen vegen. Maar in 2006 stelden wetenschappers van de TU Delft na simulatie van scenario’s dat het zo’n vaart niet zal lopen, omdat La Palma heel stabiel is. Zij concludeerden dat de Cumbre Vieja eerst een flink stuk hoger moet groeien, wat nog zeker 10.000 jaar duurt, voordat de zuidwestflank het begeeft. En zelfs dan zou de kans groot zijn dat de flank stapsgewijs afbrokkelt, en niet in één keer in zee valt. Het risico van een ramp zou al met al heel klein zijn.

Lees ook:

Vergeet de Etna en de Vesuvius, deze Italiaanse vulkaan is klaarwakker – en levensgevaarlijk

Als een reusachtige pizzabodem komt de krater van de mysterieuze vulkaan Campi Flegrei omhoog. Dat kan een voorbode zijn van een verwoestende natuurramp, in zeer dichtbebouwd gebied.