Uber lijkt zich weer naar een uitweg te lobbyen in Brussel

Nederland maakt zich zorgen over andere Europese lidstaten die proberen om een wetsvoorstel over Uber en andere techplatforms te verslappen. Minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid heeft met zeven andere Europese lidstaten een brief gestuurd naar de Tsjechische voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie waarin ze erop aandringt dat de wetgeving zo ambitieus mogelijk blijft.

Van Gennip en haar collega’s uit Portugal, Malta, Luxemburg, Italië, Spanje, Slovenië en België dringen erop aan dat het uitgangspunt blijft dat platformwerkers in principe werknemers zijn van de techbedrijven.

Ook Europees commissaris Nicolas Schmit maakt zich zorgen over de lidstaten, waarvan sommigen zouden willen dat er minder streng tegen techbedrijven wordt opgetreden. “Als je het idee verzwakt dat het werknemers zijn, dan verzwak je de wet en daarmee de rechten van de mensen die voor die platforms werken”, zei hij gisteren. “Deze mensen werken in een wereld waar geen balans is - ze hebben geen rechten. Dat moet worden hersteld”, zei Schmidt gisteren bij een speciale hoorzitting in het Europees parlement.

Leugens

In dat parlement leven zorgen dat het machtige taxibedrijf Uber de lidstaten opnieuw effectief aan het belobbyen is. Zij zouden er nog voor kunnen zorgen dat een nieuwe Europese richtlijn over platformwerk, die inhoudt dat iedere Uber-chauffeur of maaltijdbezorger een gewone werknemer is, minder dwingend wordt.

Hoe sterk die lobbypraktijk is ingebed in het bedrijf Uber vertelde de Ierse Mark MacGann, een man die tot 2017 in Brussel gold als toplobbyist. Hij werkte vanaf 2014 voor Uber en wist met een miljoenenbudget overheden zodanig naar de mond te praten dat zijn bedrijf ruim baan kreeg. Intussen werkten de chauffeurs voor minder dan het minimumloon en moesten zij het stellen zonder pensioen of ziekteverlof.

Na twee jaar kreeg hij spijt en vertelde hij aan een groep onderzoeksjournalisten alles wat hij wist over Uber. “We vertelden investeerders dat het een gouden kans was, chauffeurs dat ze onderdeel waren van een echt bedrijf en klanten dat ze als koningen zouden worden vervoerd. Het waren leugens”, zie MacGann gisteren.

Werknemersrechten

“We zeiden tegen Frankrijk dat er in Parijs alleen al 70.000 mensen aan het werk zouden komen”, zei hij. “het was niet waar. We zeiden dat chauffeurs tevreden waren met hun vrijheid, maar die waren geselecteerd. We zeiden dat ze een goed loon verdienden, maar we rekenden de tijd dat ze op een klant moesten wachten niet mee.”

MacGann is warm voorstander van het voorstel dat de Europese Commissie in december lanceerde. Die zou betekenen dat 4,1 miljoen platformwerkers in Europa plotseling in dienst zijn bij een bedrijf en zo gewone werknemersrechten krijgen.

Uber zelf ziet daar helemaal niets in. Dat waarschuwt dat honderden chauffeurs hun werk zullen verliezen als de Commissie zijn plannen doorzet.

Uber zegt dat het is veranderd

In juli van dit jaar leidde de informatie uit de archieven van MacGann tot de onthulling dat voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes ook voor Uber lobbyde, nota bene in de periode dat het haar door de Europese Commissie was verboden. Eurocommissarissen moeten een bepaalde afkoelingsperiode in acht nemen voor ze zich weer in Brussel laten zien, maar daar had ze zich niet aan gehouden. De Europese fraudedienst Olaf is momenteel die onthulling aan het onderzoeken.

Uber zegt inmiddels te zijn veranderd en zegt met overheden te willen werken. Het propageert een nieuwe tussenvorm tussen werknemer en freelancer, gemodelleerd naar wat het al in België deed: daar mag nu één van de grootste vakbonden namens de chauffeurs onderhandelen. ‘Een nieuw hoofdstuk voor Uber In de EU’, noemde Uber België het.

Maar MacGann gelooft niet dat het bedrijf echt is veranderd. Hij weet niets van de huidige praktijk bij Uber, maar zei tegen het Europees Parlement ‘Als een bedrijf zó met misleiding is bedraad als Uber, dan moet er wel heel veel veranderd zijn.”

Lees ook:

Klokkenluider Uber Files lekte uit berouw interne documenten. ‘We hebben mensen voorgelogen’

In tientallen landen lapte Uber willens en wetens allerlei wetten aan zijn laars, aldus de Ier die de klokkenluider blijkt achter de Uber Files. ‘Hoe kun je een schoon geweten hebben als je niet voor je eigen daden uitkomt?’