‘U heeft kanker’. O nee, fijne feestdagen!

Honderden Britten zijn de feestdagen iets minder vrolijk begonnen dat ze hadden gewild. Ze ontvingen vlak voor kerst van hun ziekenhuis een sms-bericht met de tekst dat ze een agressieve vorm van longkanker hebben. Het bleek een fout te zijn.

Het bericht werd verstuurd vanuit het Askern Medical Practice in Doncaster. De tekst was zo alarmerend, ook omdat er melding werd gemaakt van uitzaaiingen, dat ontvangers in paniek raakten. Mensen kregen het advies een bepaald formulier voor terminaal zieke patiënten in te vullen zodat ze aanspraak kunnen maken op (financiële) regelingen.

Tegen de BBC vertelde een vrouw dat ze zich na het lezen ziek voelde tot in haar tenen en instortte. Wat niet hielp was dat het ziekenhuis onbereikbaar was voor de mensen die zich rot waren geschrokken en om opheldering vroegen. Wat ook niet hielp: sommige ontvangers van het bericht zijn longpatiënt; voor hen was er geen enkele aanleiding om het sms-bericht niet serieus te nemen. Een aantal mensen dat geen gehoor kreeg, besloot naar de artsen toe te gaan, om een gesprek te eisen over hun gezondheid.

Een uur later volgde er een nieuw bericht van het ziekenhuis, dat begon met ‘welgemeende excuses’ voor de vorige sms. Gevolgd door: ‘We hebben een fout gemaakt. In ons bericht had moeten staan: we wensen u een vrolijk kersfeest en een gelukkig nieuwjaar’.