Twitter-baas Musk kondigt per mail massaontslagen aan, personeel start rechtszaak

Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo’n 3700 van de 7500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar is van de berichtendienst. Volgens de e-mail, die in handen is van The Washington Post, wordt vrijdag bekendgemaakt wie zijn of haar baan kwijtraakt.

“Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen”, valt volgens de Amerikaanse krant in de e-mail te lezen. Dit is nodig “om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren”, aldus de e-mail.

Alle werknemers krijgen vrijdag een e-mail met het onderwerp ‘Jouw rol bij Twitter’, meldt de BBC. Zo krijgen ze te horen of ze mogen blijven of niet. Wie wordt ontslagen, mag het kantoor niet meer in. Dat is volgens Twitter om de veiligheid van werknemers, Twitter-systemen en klantgegevens te waarborgen.

Een rechtszaak tegen Twitter

Werknemers van Twitter hebben inmiddels een aanklacht ingediend tegen het bedrijf vanwege de verwachte ontslagen. Musk zou hen niet op tijd op de hoogte hebben gesteld en dat is in strijd met de wet.

Bij de federale rechtbank van San Francisco is daarom een zogeheten class-action rechtszaak ingediend. De wet op de aanpassing en omscholing van werknemers verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze zestig dagen van tevoren te informeren. Shannon Liss-Riordan, de advocaat die de klacht heeft ingediend, eist dat Twitter zich aan deze wet houdt. Ook hoopt ze te voorkomen dat werknemers hun handtekening zetten onder een formulier en zo hun rechten opgeven.

Musk stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.

Nadat hij Twitter kocht voor 44 miljard dollar, wil de rijkste man ter wereld nu kosten gaan besparen. Daarnaast moeten ook de opbrengsten omhoog. Er worden onder meer plannen gemaakt om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video’s, zegt The New York Times.

Verder heeft Musk via zijn Twitter-account laten blijken dat alle gebruikers straks 8 dollar gaan betalen voor een geverifieerd account. Nu hebben vooral artiesten, journalisten of andere Twitter-gebruikers met een grote groep volgers een blauw vinkje.

Ook ontslagen bij andere techbedrijven

Niet alleen Twitter maar ook andere Amerikaanse techbedrijven wijzen personeel de deur. Zo gaan er bij taxi-app Lyft 700 banen verloren, oftewel 13 procent van de werknemers – chauffeurs niet meegeteld. Bij betaalbedrijf Stripe gaat een vergelijkbare hoeveelheid banen verloren. In een brief aan het personeel wees de topman volgens zakenkrant The Wall Street Journal op de “koppige inflatie, de energieschokken, de hogere rente, het gekrompen investeringsbudget en de spaarzamere financiering voor start-ups”.

Verder laat Amazon weten voorlopig geen nieuwe mensen aan te nemen vanwege de onzekere economische vooruitzichten. In de coronajaren verdubbelde het personeelsbestand van de techgigant bijna, om aan de forse groei van online winkelen te voldoen. Maar nu verwacht Amazon mindere tijden. Een hoge manager zegt dat Amazon daarom voorzichtiger moet zijn met het personeelsbeleid en met nieuwe investeringen.

Door de hoge inflatie en de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank wordt rekening gehouden met een recessie. Als consumenten het moeilijker krijgen, komt ook de omzet van Amazon onder druk te staan.

Grote merken zijn voorzichtig met Twitter

Een aantal grote bedrijven is tijdelijk gestopt met adverteren op Twitter. Automerk Audi, farmaceut Pfizer en snackproducent Mondelez lassen een pauze in bij hun marketinguitgaven aan Twitter, meldt The Wall Street Journal. Voedingsmiddelenproducent General Mills, van het ijsmerk Häagen-Dazs, bevestigt dat het tijdelijk geen advertenties op Twitter toont.

Adverteerders wachten af wat Musk, als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, van plan is met de huisregels van Twitter. Ze vrezen dat die versoepeld worden en dat er daardoor ongewenste berichten rond hun advertenties komen te staan, zoals haatdragende boodschappen. Andere bedrijven stoppen met reclames op Twitter vanwege de onzekerheid binnen het bedrijf, nu hoge leidinggevenden zijn vertrokken of ontslagen.

Het nadeel voor Twitter is dat het platform voor adverteerders niet onmisbaar is. Ze geven veel meer geld uit bij de grotere concurrenten Facebook en Google. Musk heeft deze week online vergaderingen gehad met grote advertentiebedrijven, zegt The Wall Street Journal. Hij wilde ze ervan overtuigen dat Twitter een veilig platform blijft voor grote bedrijven zoals Coca-Cola en Unilever.

