Tweeduizend Amerikaanse militairen naar Europa om Rusland af te schrikken

Eind januari had Washington al 8500 militairen in paraatheid gebracht om zo nodig af te reizen naar Europa, maar deze week gaan er daadwerkelijk extra troepen de Atlantische Oceaan over. Tweeduizend militairen worden vanuit hun basis in North Carolina naar Polen en Duitsland gebracht. Duizend Amerikanen die al in Duitsland gelegerd zijn gaan naar Roemenië.

De militaire versterking van de Europese oostflank is een reactie op de circa 100.000 militairen die Rusland heeft samengetrokken bij de grens met Oekraïne. In Washington en het hoofdkwartier van de Navo wordt gevreesd dat de Russen een invasie van het buurland voorbereiden, ook al wordt dat in het Kremlin ontkend.

Wat wel zeker is, is dat Moskou toezeggingen wil dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de Navo, een eis die de Russen in december schriftelijk neerlegden bij de Navo zelf en in Washington. Afgelopen week gaven de Amerikanen en de Navo hun antwoord op het Russische eisenpakket, ook zwart-op-wit.

Kruisraketten

Die reacties lekten woensdag uit via de Spaanse krant El Pais. Daaruit blijkt dat de VS bereid zijn te praten over wederzijdse vermindering van troepen en wapens in Europa, als Rusland zijn troepen terugtrekt uit het grensgebied met Oekraïne. De VS bieden Rusland bovendien aan zich ervan te komen vergewissen dat er geen kruisraketten in Polen of Roemenië staan, als ook de VS twee Russische bases naar eigen keuze mogen inspecteren.

Deze uitnodiging tot praten, de wortel, gaat nu dus gepaard met de stok van militaire afschrikking. “Het is belangrijk dat we een sterk signaal afgeven aan Poetin en de wereld”, aldus een Pentagon-woordvoerder. Aan Russische kant werden de berichten over de extra troepen met weinig enthousiasme ontvangen: de onderminister van buitenlandse zaken vindt de Amerikaanse stap ‘destructief’, en meent dat die de spanningen verhoogt en een politieke oplossing verder weg brengt.

Lees ook:

Rutte in Kiev: Het Westen kan niet toekijken en rustig een sigaar opsteken

Concrete afspraken werden niet gemaakt in Kiev. Wel uitte premier Mark Rutte tijdens zijn bezoek het voornemen Oekraïne met meer middelen te ondersteunen. ‘We moeten voorkomen dat investeerders zich terugtrekken.’