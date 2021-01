Tweede impeachment voor Trump, met voorzichtige Republikeinse steun

President Trump moet zich verbeten hebben. Terwijl het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de tweede keer over zijn impeachment debatteerde, had hij niet meer de beschikking over zijn favoriete medium, waarmee hij de afgelopen jaren zulke gebeurtenissen van zijn ongefilterde commentaar voorzag. Zijn Twitter-­account werd hem afgepakt, om dezelfde reden dat hij woensdag met grote haast voor de tweede keer geïmpeacht werd door het Huis van Afgevaardigden: dat hij vorige week een meute aanhangers aangezet zou hebben tot een bestorming van het parlementsgebouw, met vijf doden tot gevolg.

De impeachment wordt nu doorgestuurd naar de Senaat, die een president nog moet veroordelen, om hem af te zetten. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat die dat doet voor Trump volgende week sowieso al plaats maakt voor zijn opvolger Joe Biden. Maar helemaal symbolisch zou een proces in de Senaat op een latere datum toch niet zijn. Want die kan Trump ook verbieden om ooit nog een politiek ambt te bekleden. Zelfs Mitch McConnell, de Republikeins leider in de Senaat, die Trump de afgelopen jaren steeds steunde, schijnt in kleine kring te overwegen of dat niet een mooie manier is om de partij los te maken uit de grip van Donald Trump.

Barsten in het bolwerk

En dat was dus nog iets waar Trump zich over verbeten moet hebben. Waar bij de vorige impeachment de gelederen in de Republikeinse partij strak gesloten bleven, en iedereen zich trouw achter de president opstelde, werden woensdag de eerste barsten in het bolwerk zichtbaar. Na de stemming bleek dat tien Republikeinen voor de aanklacht, ‘aanzetten tot opstand’ hadden gestemd. Voorafgaand aan het debat hadden sommigen dat al aangekondigd. De belangrijkste onder hen was Liz Cheney, de nummer 3 in rang van de Republikeinen in het Huis.

Trump maakte zich er kennelijk zorgen genoeg over, dat er halverwege het debat een persbericht uit het Witte Huis kwam, dat in zijn staccato cadans en hoofdlettergebruik veel weg had van een Trump-tweet. Alleen de inhoud leek meer op een poging tot damage control dan we gewend zijn van zijn tweets, waarmee hij de gemoederen meestal juist opstookt. “Ik benadruk dat er GEEN geweld, GEEN overtredingen en GEEN vandalisme mogen zijn, gezien berichten over meer demonstraties.”

Verreweg de meeste Republikeinen gingen niet zover dat ze de president lieten vallen. Sommigen gingen als vanouds tekeer tegen de hypocriete Democraten, die volgens hen zelf wel het Black Lives Matter-geweld goedkeurden, en die dit alleen maar als excuus gebruiken om hun politieke bloeddorst te bevredigen.

Maar velen klonken tammer dan we de afgelopen jaren van ze gewend waren. Het meest gehoorde argument was dat het land op dit moment niet zit te wachten op een actie die alleen maar voor meer verdeeldheid zorgt, en dat het tijd is om nu de gelederen te sluiten.

Geen woedende tweetstorm

Zoiets zei ook Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider. Op Democraten zullen zulke vrome woorden over eenheid weinig indruk gemaakt hebben, aangezien McCarthy vorige week nog stemde voor het ongeldig verklaren van de stemmen uit Arizona en Pennsylvania, staten die voor de Democraat Joe Biden kozen.

Maar McCarthy zei nog iets, dat aangeeft dat de Republikeinse leiding heel voorzichtig ruimte tussen henzelf en de president schept: “De president draagt verantwoordelijkheid voor de aanval op het Congres van woensdag”. Dat was hem een week geleden waarschijnlijk nog op een woedende tweetstorm uit het Witte Huis komen te staan. Nu bleef het stil.

Lees ook:

Hoe ziet de laatste week van Trump eruit?

Over precies een week is Joe Biden de nieuwe president van Amerika. Wat voor week wordt het voor Donald Trump? Vijf vragen.