Twee tot achttien jaar cel voor aanslag op boulevard van Nice

Zeven mannen en een vrouw zijn dinsdag veroordeeld voor hun rol bij de aanslag in 2016 met een vrachtwagen op de boulevard van de Franse badplaats Nice. Bij die terreurdaad kwamen 86 mensen om en raakten 450 mensen gewond. Het was de op een na dodelijkste aanslag in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk.

De 31-jarige Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, een Fransman met Tunesische wortels, reed op 14 juli 2016 met een truck twee kilometer lang op hoge snelheid over de beroemde Promenade des Anglais. Daar was op dat moment een grote menigte aanwezig om naar het traditionele vuurwerk voor quatorze juillet, de Franse nationale feestdag, te kijken. Lahouaiej-Bouhlel zigzagde met zijn vrachtwagen om zo veel mogelijk mensen te raken en schoot ook op omstanders. Zelf werd hij die avond door de politie doodgeschoten.

De rechtbank in Parijs veroordeelde Mohamed Ghraieb, hoofdverdachte en vriend van de dader, dinsdag voor deelname aan een terroristische organisatie tot achttien jaar cel. Twee anderen, die hielpen bij het verkrijgen van het wapen en de truck, werden veroordeeld tot twaalf en achttien jaar. De overige vijf kregen twee tot acht jaar.

Geobsedeerd door seks

“Ik ben tevreden dat de twee belangrijkste aangeklaagden zijn veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, ook al is het niks in vergelijking met wat wij hebben meegemaakt”, reageerde overlevende Laurence Bray tegenover persbureau AP. “Dit vonnis is een opluchting. Nu zal er een grote leegte zijn.”

De advocaat van hoofdverdachte Ghraieb kondigde dinsdag aan dat zijn cliënt in beroep gaat. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS), waarmee dader Lahouaiej-Bouhlel sympathiseerde, eiste destijds de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Maar Franse opsporingsdiensten vonden geen hard bewijs dat Lahouaiej-Bouhlel direct contact had met IS. Familieleden beschreven tijdens het proces vooral een kleine crimineel met psychische problemen, die een geschiedenis had van huiselijk geweld en geobsedeerd was door seks. Volgens rechercheurs radicaliseerde hij in enkele dagen tijd door jihadistische video’s.

Geplette lichamen op de boulevard

Tijdens het ruim drie maanden durende proces was er wekenlang ruimte voor getuigenissen van overlevenden en familieleden van doden. Dat leverde emotionele verklaringen op, over de aanblik van geplette lichamen op de boulevard en het angstige wachten op uitsluitsel over het lot van familieleden. Veel slachtoffers en nabestaanden ervoeren het proces als onbevredigend, omdat de dader niet meer leeft. Door vage verklaringen van de acht veroordeelden bleven veel details over de aanslag bovendien onduidelijk.

Heel wat mensen willen daarnaast weten of de autoriteiten in Nice faalden bij de beveiliging van de boulevard, omdat het jaar ervoor extremisten al aanslagen hadden gepleegd in Parijs bij een stadion, bij cafés en restaurants en in de concertzaal. Naar die beveiliging van de boulevard loopt nog een onderzoek. Mede afhankelijk van de uitkomst daarvan overwegen overlevenden en nabestaanden een schadevergoeding te eisen van de overheid.

