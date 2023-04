Twee maanden na de aardbeving: ‘We hebben een dak boven ons hoofd nodig’

Tussen de beschadigde huizen aan de ene kant en de olijfbomen aan de andere kant, zitten de familieleden van Hasan Tuncer voor hun bescheiden tentenkamp. Een van de tenten is omgetoverd tot een provisorische keuken, in de andere slaapt zijn broer met de familie. Naast de tent is een wc-hokje geplaatst, maar dat is buiten gebruik, want er is geen water.

Ook de harde regen en onweersbuien maken het er niet comfortabeler op. “Gisteren regende het, het water liep zo de tent binnen. De hele keuken veranderde in een modderpoel”, vertelt Tuncer, een gepensioneerde ambtenaar.

Eten is er nog genoeg, maar het grootste gebrek is aan hygiënische producten. “We hebben niks om ons mee te wassen. Geen douchecabines, geen plek om onze kleding te wassen.” Nu gaan ze nog naar de wc in hun huis aan de overkant van de straat. Maar over een paar dagen wordt dat huis gesloopt, dan hebben ze ook geen wc meer.

Het zijn veelgehoorde problemen in de wijken en dorpen buiten het centrum van de stad Antakya. De meeste families hier zijn boeren, of op een andere manier afhankelijk van het land. Ze willen hun geboortegrond niet verlaten en zien helemaal geen leven voor zichzelf in de containerdorpen in en rondom de stad. Dus verblijven ze hier, in hun dorp, waar voor velen de wc niet meer is dan een gat in de grond.

In een dorp een paar kilometer verderop deelt Save the Children voedselpakketten uit met olijfolie, rijst, linzen en andere houdbare producten. Het is een van de samenwerkende hulporganisaties die gesteund worden met Giro 555-geld. Alleen al in Nederland werd meer dan 100 miljoen euro opgehaald.

“Vergeleken met een maand geleden is de situatie beter”, zegt Mehmet Ali Akil namens Save the Children. Toch is het nog niet genoeg. “In het bijzonder op het platteland, in de afgelegen gebieden, daar is echt nog hulp nodig. Daar vragen ze nog steeds om hygiëneproducten. Die delen we ook uit, samen met douches en andere basisbenodigdheden.”

Tweede Kamerleden Songül Mutluer (PvdA) en Alexander Hammelburg (D66) zijn met Save the Children mee op werkbezoek. “Pas als je het ziet realiseer je je hoe groot die ramp is geweest. En hoe groot de impact daarvan is voor de mensen”, zegt Mutluer, die ook in het belteam zat tijdens de Giro 555-actie.

“Het laat ook zien dat het nog niet klaar is. Dat het na twee maanden nog niet opgelost is. En dat we nog steeds over nood spreken. Wederopbouw, daarvoor is nog een hele lange weg te gaan”, voegt ze eraan toe.

Ook voor D66-kamerlid Alexander Hammelburg was de schaal van de verwoesting nog groter dan verwacht. “Bij iedere ramp weet je, er zijn beelden gemaakt van de ergste plekken. Maar hier, je ziet de stad, er is niets van over. Het is gewoon helemaal kapot.”

Als Nederland zijn we daarom moreel verplicht om de Turken en Syriërs te helpen, vindt Hammelburg. “We moeten echt gaan zien hoe we dit de komende maanden, de komende jaren, structureel gaan ondersteunen vanuit Nederland en vanuit Europa.”

Mutluer maakt zich met name zorgen over de kinderen. Ze sprak in het dorp een jongen van 17 jaar, die sinds de aardbeving niet meer naar school gaat. Eigenlijk zou hij dit jaar schoolexamen moeten doen, maar nu ondersteunt hij zijn familie en zijn gehandicapte zus.

“Je zag gewoon dat die jongen getraumatiseerd is”, vertelt Mutluer. “Gisteren heeft het gestormd. Hij wordt wakker en zegt letterlijk: ‘Mam, ik ben bang’.” Die psychosociale impact moet je niet onderschatten.”

Voor Mehmet Ali Akil, coördinator van het kinderbeschermingsprogramma van Save the Children, is de psychologische situatie nu het meest urgent. “We maken ons zorgen om de manier waarop kinderen met de aardbevingen omgaan”, zegt Akil. Daarom gaat een team dat psychosociale hulp biedt mee naar de dorpen.

In veel tentenkampen en containerdorpen zijn wel onderwijsfaciliteiten, maar niet in de dorpen en informele tentenkampen. “We weten dat hoe langer de kinderen niet naar school gaan, hoe moeilijker het voor hen is om terug te keren. Daarom maken we ons zorgen over schooluitval op de langere termijn”, aldus Akil.

“Ouders vertellen ons dat kinderen moeilijk in slaap komen, schreeuwend wakker worden of nachtmerries hebben.” Akil werkt al een paar jaar in Antakya, kent de regio en de schaamte die er rondom mentale gezondheid kan heersen. “Meer dan ooit vragen ouders en kinderen mij om een sessie met een therapeut. Eerder hoorde ik dit verzoek nooit.”

Hoe belangrijk mentale hulpverlening ook is, de gepensioneerde Hasan Tuncer en zijn familie in de tent hebben andere zorgen. “We hebben eerst een dak boven ons hoofd nodig.”

