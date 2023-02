Twee keer achtereen is dierentuinbeer Ben eventjes los

De vrijheid lonkt voor een brilbeer genaamd Ben. Al twee keer wist het dier deze maand te ontsnappen uit de dierentuin van de Amerikaanse stad Saint Louis.

De eerste poging was op 7 februari, toen de vierjarige Ben de clipjes van zijn roestvrij stalen hek loswrikte en zich zo naar buiten kon manoeuvreren. Het bracht hem anderhalf uur vrijheid.

Na de poging verstevigde de dierentuin zijn hek, met clipjes die ruim 200 kilo aan kracht aankunnen. Die vormden geen probleem voor krachtpatser Ben, die zelf 140 kilo weegt. Donderdag ontsnapte hij voor de tweede keer uit de zoo.

Lang duurde zijn nomadenbestaan overigens niet: zijn verzorgers vonden Ben zo’n 30 meter van zijn hok, een uur na zijn ontsnapping. Bezoekers en het personeel moesten tijdens de zoektocht binnenblijven. De waarschijnlijk teleurgestelde beer werd verdoofd en terug naar zijn hok gebracht.

