Twee jaar na de volksopstand bestaat het Wit-Russische regime uit meedogenloze onderdrukking

Eind deze maand verlaat ze dan toch Wit-Rusland – tenminste, dat is ze van plan. “Er zijn inmiddels zo veel mensen om me heen die gevangen zaten of die binnenkort in de gevangenis verdwijnen”, aldus Jevgenia, een vrouw van begin veertig die via een beveiligde verbinding spreekt vanuit haar appartement in een buitenwijk in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. “Het wordt steeds gevaarlijker.”

Zoals talloze bewoners van Minsk ging ook Jevgenia twee jaar geleden de straat op. Ze protesteerde tegen de stembusfraude van Aleksandr Loekasjenko. Hoewel de kiezers middels het dragen van witte armbandjes massaal hun steun hadden betoond aan opposante Svitlana Tichanovskaja, kreeg de dictator de overwinning in de presidentsverkiezingen toebedeeld. Nadat veel demonstranten werden mishandeld in de gevangenissen gingen de Wit-Russen zondag na zondag met honderdduizenden de straat op. Ze zwaaiden met wit-rood-witte vlaggen, en riepen “Leve Belaroes!”

Niet vergeten

Jevgenia, die om veiligheidsredenen anoniem wordt geciteerd, noemt de afgelopen twee jaar “heel intensief”. Naast haar activiteiten voor een mensenrechtenorganisatie en een ondergronds buurtcomité heeft ze een baan bij een internationaal IT-bedrijf. Die sector gold als drijvende kracht achter de volksopstand, die dinsdag in veel Europese steden wordt gememoreerd. “Het is belangrijk dat we niet worden vergeten”, aldus Jevgenia. “Het is goed dat er mensen zijn die begrijpen in wat voor wereld we momenteel leven.”

Die wereld bestaat uit meedogenloze onderdrukking. Vanaf het najaar van 2020 won het regime, gesteund door de Russische president Poetin, langzamerhand terrein terug. Eerst werden protestleiders, politieke activisten en journalisten gearresteerd – mensenrechtenorganisaties tellen momenteel 1262 politieke gevangenen. Nu richt de repressie zich op individuen. “Als je op donderdag of vrijdag niet wordt opgepakt, heb je in elk geval nog een week”, zegt Jevgenia. De politie arresteert bij voorkeur aan het eind van de week, legt ze uit: dan zit je sowieso een weekend vast voordat je een hoorzitting hebt.

De arrestaties gaan over feiten van lang geleden. Twee leraren van de dansschool van Jevgenia werden opgepakt wegens deelname aan het protest in augustus 2020. Vorig weekend werd haar beste vriendin, een docente aan de universiteit, vastgezet omdat ze online kritiek uitte op politiegeweld — de vrouw raakte in januari al haar baan kwijt wegens het opnemen van een protestvideo in november 2020; er hangt haar dertig dagen gevangenisstraf boven het hoofd. Een andere vriend verdween vijftien dagen achter de tralies omdat hij vorig jaar de website van een onafhankelijk medium had geliked op Facebook. “Ze beloofden dat ze iedereen, die het niet met hen eens was, zouden berechten. Ze houden zich aan hun woord”, aldus Jevgenia.

Oekraïens lied over de oorlog

Ook kritiek op de Russische invasie in Oekraïne, waarbij de Russen Wit-Russisch grondgebied gebruiken, is niet geoorloofd. Nadat zangeres Meriem Herasimenka afgelopen weekend spontaan op straat in Minsk een Oekraïens lied over de oorlog inzette — door het uitgaanspubliek hartstochtelijk meegebruld — werd ze meteen gearresteerd. “Ik ken niemand die deze oorlog steunt”, zegt Jevgenia. Een buurman verzamelt stiekem geld in voor het Wit-Russische Legioen, dat voor Oekraïne vecht. “Veel Wit-Russen voelen zich schuldig”, zegt ze. “Maar we zijn een land vol gijzelaars die geen zeggenschap hebben over wat er gebeurt.”

Hoewel veel Wit-Russen teleurgesteld, gefrustreerd en bang zijn, is er nog steeds verzet, benadrukt Jevgenia. Dat weet ook het regime, dat daarom zonder ophouden blijft onderdrukken. “Zodra de mogelijkheid zich aandient zullen mensen opnieuw in opstand komen.” In haar ondergrondse wijkcomité is veel interesse om bij elkaar te komen, maar omdat elke activiteit gevaarlijk is, is er weinig te doen. En omdat haar werkgever haar het liefst in Polen ziet, waar veel van haar collega’s al zijn, zal ze in elk geval tijdelijk het land verlaten. “Ik denk dat ik nuttiger ben als ik vrij ben”, is Jevgenia’s conclusie.

