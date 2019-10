Twee doden bij schietpartij bij Duitse synagoge, dader opgepakt

Volgens de politie zijn meerdere daders in een auto weggevlucht. Ze rijden in het gestolen voertuig op de snelweg in de richting van München. Dat heeft de burgemeester van de plaats Landsberg, vijftien kilometer buiten Halle, verklaard. In die plaats werden kort na het incident in Halle, waardoor twee doden vielen, ook schoten gehoord. Een politiewoordvoerder heeft dat aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

Diverse Duitse media en ooggetuigen melden dat de schietpartij voor een synagoge in het Pauluskwartier heeft plaatsgevonden, ook zou er een handgranaat op de naburige Joodse begraafplaats zijn aangetroffen. Het is vandaag Jom Kipoer, een belangrijke Joodse feestdag.

Volgens Max Privorotzki, voorzitter van de Joodse Gemeenschap in Halle, hebben de daders geprobeerd de synagoge binnen te dringen, zegt hij tegen Der Spiegel. Dat dat niet gelukt is, komt volgens Privorotzki door veiligheidsmaatregelen aan de deur. Op dat moment waren in de synagoge 70 tot 80 mensen aanwezig.

Kort voor de schietpartij zouden een aantal straten verderop al schoten zijn gelost, melden lokale media. Er zou een Döner-tent zijn aangevallen door een in ‘militaire kledij’ gestoken man. De eigenaar daarvan sloot zichzelf op op het toilet van de zaak, vertelt hij aan Focus en Bild.

‘Bewaar de kalmte’

De Duitse politie benadrukt dat nog volstrekt onduidelijk is wat de motieven van de daders zijn, en verzoekt het publiek vriendelijk de kalmte te bewaren en niet te speculeren over wat er aan de hand zou kunnen zijn.

De politie is op volle sterkte uitgerukt, en roept mensen op om binnen te blijven, een veilige plaats op te zoeken en waakzaam te zijn. Het station in Halle, gelegen in de deelstaat Sachsen-Anhalt, is uit voorzorg afgesloten.

Na de schietpartij heeft de politie in het nabijgelegen Leipzig de bewaking van de synagoge daar sterk vergroot. Ooggetuigen melden dat zeker vijf politiemensen bij het gebouw staan, onder andere bewapend met machinepistolen. Halle ligt op ongeveer 35 kilometer van Leipzig. Ook in het verderop gelegen Dresden is de politiebewaking bij de synagoge verscherpt.

(Dit bericht wordt aangevuld.)