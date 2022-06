Twee Britten en een Marokkaanse militair ter dood veroordeeld in Donetsk

Aiden Aslin (28) uit Newark en Shaun Pinner (48) uit Watford hebben gezegd dat ze al jaren deel uitmaken van de Oekraïense marine en dus geen huurlingen zijn. Daarmee zouden ze als krijgsgevangen recht hebben op een goede behandeling, een veroordeling zou indruisen tegen het oorlogsrecht. Het is niet duidelijk wat de status is van de derde veroordeelde, Saaudun Brahim uit Marokko.

In de Russische media zijn de drie voorgesteld als huurlingen en terroristen. Het staatspersbureau Ria Novosti verspreidde woensdag beelden waarop zij schuld bekennen aan onder meer terrorisme, georganiseerde criminaliteit en een poging de macht omver te werpen. Volgens de familie van Aslin is het duidelijk dat hij niet vrijuit kon spreken en dat hij fysiek mishandeld is.

Een maand om in beroep te gaan

Volgens Russische media zullen de drie militairen geëxecuteerd worden, als het vonnis bij een hogere rechter standhoudt. Ze hebben een maand om in beroep te gaan. Behalve Rusland erkent geen enkel land de republiek Donetsk en dus ook niet de rechtspraak daar.

De Britse minister van buitenlandse zaken Liz Truss heeft de vonnissen veroordeeld als ‘nep-uitspraak zonder legitimiteit’. Volgens Truss zijn de Britten krijgsgevangenen. Een woordvoerder van premier Boris Johnson heeft zijn ‘diepe bezorgdheid’ geuit en beloofd te werken aan de vrijlating van de twee.

De Britse parlementariër Robert Jenrick, die Newark vertegenwoordigt, noemt de zaak een ‘grove schending van het internationaal recht’. “De Russische autoriteiten hebben ervoor gekozen deze twee Britten als voorbeeld te stellen en dat vind ik schandalig.”

Jenrick en de families van de veroordeelden hopen dat het tot een ruil kan komen, zodat de Britten en de Marokkaan naar huis kunnen. Dan zou Oekraïne een Russische soldaat moeten vrijlaten, die vorige maand in Kiev levenslang kreeg wegens oorlogsmisdaden.

In Rusland zelf geldt een moratorium op de doodstraf, de laatste werd uitgevoerd in 1999.

Lees ook:

Inwoners Boetsja vertellen hun verhaal: ‘De enige manier om te overleven was je schuilhouden’

Na de terugtrekking van de Russische militairen delen de inwoners van Boetsja hun verhalen over de bezetting. ‘Het was een wonder dat we het overleefden.’