Twee bestuurders erkennen: er was fraude bij FTX en de hoogste baas wist ervan

Twee naaste collega’s van Bankman-Fried hebben deze week erkend dat zij zelf fraude hebben gepleegd en klanten van FTX hebben misleid. Tot november van dit jaar was FTX een snel groeiend handelsplatform dat onder leiding stond van een nerdy krullebol die de media niet schuwde en zijn bedrijf liet promoten door bekende Amerikaanse sporters. In november donderde het platform onverwacht om en dupeerde daarmee mogelijk meer dan een miljoen mensen.

Volgens een van die twee collega's, Caroline Ellison (28), wist Bankman-Fried van de fraude af en had zij met hem afspraken gemaakt om die fraude te verdoezelen. Ook Gary Wang (29), die FTX in 2019 met Bankman-Fried oprichtte, heeft schuld bekend en verklaringen afgelegd die belastend zijn voor Bankman-Fried.

Inner circle

Zowel Ellison als Wang behoorde al jaren tot de inner circle van Bankman-Fried. Ellison had een tijdje een verhouding met hem en woonde in een groot penthouse op de Bahama’s, waar de leiding van FTX in 2021 was neergestreken omdat de wetgeving op de eilandengroep daar minder streng was dan in de VS. Volgens The Wall Street Journal had het huis een waarde van 30 miljoen dollar en volgens het zakenblad Forbes ging er daar wekelijks een ton aan bestelde maaltijden doorheen. Wang huisde daar trouwens ook.

Ellison had, formeel althans, de leiding over Alameda Research, een beleggingsfirma in cryptomunten die in 2017 door Bankman-Fried was opgericht. Alameda en FTX waren nauw met elkaar verbonden. Alameda kon volgens Ellison onbegrensd geld lenen van FTX en dat geld was afkomstig van klanten van FTX die niets van die leenpraktijken wisten. Ellison bevestigde in haar verhoor dat tegoeden van FTX-klanten heimelijk werden uitgeleend aan Alameda. Of Ellison de dagelijkse leiding over Alameda ook echt had en of zij zicht had op de riskante deals die Bankman-Fried namens de firma afsloot, zal nog uit haar verhoren moeten blijken.

Bankman-Fried zelf zit inmiddels in Palo Alto, niet ver van San Francisco, in het huis van zijn ouders die, net als de ouders van Ellison, allebei professor zijn. Hij heeft huisarrest en het huis wordt in de gaten gehouden door beveiligers. Bankman-Fried werd door de Bahama’s uitgeleverd aan de Verenigde Staten en hoefde, na betaling van een borgsom van maar liefst 250 miljoen dollar, de gevangenis niet in. Dat hij daar alsnog in zal belanden, is, mede gezien de verklaringen van Ellison en Wang, zeer waarschijnlijk. Bankman-Fried heeft in interviews wel gezegd dat er veel fout is gegaan bij FTX (“ik heb het verkloot”), maar ontkende tot nu toe dat hij de boel bewust heeft bedonderd.

Vrijgevigheid

Hoe anders was het een jaar geleden. Toen sprak Bankman-Fried in december nog het Amerikaanse Congres toe en speechte hij over de toekomst van de financiële wereld en de rol die digitale munten daarin zouden spelen. Toen werd de waarde van FTX op zo’n 32 miljard dollar geschat en was Bankman-Fried, in elk geval op papier, multimiljardair. Toen droeg hij, zowel tijdens interviews als bij belangrijke zakelijke besprekingen, shorts en een wat verfomfaaid t-shirt. Een heel verschil met zijn aankomst woensdagavond in New York toen hij, zo noteerde persbureau Reuters, een stoppelbaard had en een grijze jas droeg.

Toen waren ook mensen, waaronder gekende investeerders, die Bankman-Fried op het schild hesen. En waren er veel politici die dankbaar waren voor zijn vele giften. Want royaal was Bankman-Fried, al was hij dat waarschijnlijk met het geld van anderen.

Democratische politici, volgens de The Wall Street Journal ging het om zeker 50 leden van het Congres en het Huis van Afgevaardigden, ontvingen direct of indirect zo’n veertig miljoen dollar van hem. Acht Republikeinen kregen ook geld. Kringen rond FTX, waaronder bestuurders en hoge managers, doneerden nog eens 70 miljoen euro aan politici, schreef The Wall Street Journal.

Vrijgevigheid, dat hoorde bij Bankman-Fried die graag uitweidde over wat hij effective altruism noemde: zelf steenrijk worden en dat geld dan geven aan goede doelen. Het was een filosofie waar ook Caroline Ellison in geloofde. Zij heeft inmiddels schuld bekend en spijt betuigt. Dat zal haar wat jaartjes gevangenisstraf schelen.

