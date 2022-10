Twee abortussen en een beroerte kunnen het verschil maken in de Amerikaanse Senaat

Zo hoopvol als de Democraten een maand of wat geleden uitkeken naar de congresverkiezingen van 8 november, zo verbeten doen ze dat nu.

Dat ze de macht in het Huis van Afgevaardigden zullen verliezen, lijkt nu wel zeker. Zetelverlies is historisch gezien bijna gegarandeerd voor de partij van de president bij de eerste verkiezingen na diens aantreden. En de Democraten kunnen er voor hun meerderheid maar een paar missen. Het computermodel van de politieke datasite fivethirtyeight.com schat de kans dat die ramp hen overkomt op 82 procent.

In de Senaat kan het nog goedkomen. Maar het is een dubbeltje op zijn kant, denkt Fivethirtyeight, 52 procent.

Een beetje geluk moeten de Democraten dan hebben. Ze hoeven netto maar één zetel te verliezen en ze zijn ook daar hun machtspositie kwijt. Van 50 van de 100 zetels (plus de doorslaggevende stem van vicepresident Kamala Harris) gaan ze dan naar 49 en is het voortaan de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell die de lakens uitdeelt.

Van veel van de staten waar een senaatszetel op het spel staat (35 van de 100) is van tevoren wel uit te tekenen of ze een Republikeinse of een Democratische senator zullen kiezen. Echt spannend is het vooral in drie staten: Arizona, Georgia en Pennsylvania.

Een lichtpuntje voor de Democraten in Georgia

Als je naar een lichtpuntje voor de Democraten zoekt, dan moet je in Georgia zijn. De Republikeinse kandidaat Herschel Walker was al te kijk gezet als een schijnheilige tegenstander van abortus, door een ex-vriendin die aan de media vertelde dat hij er bij haar op aandrong een abortus te laten plegen, en daar ook voor betaalde. Nu is er een tweede vrouw opgedoken die, anoniem sprekend via een advocaat, verhaalt van een identieke ervaring.

Dat heeft overigens nog niet geleid tot een instorting van Walker in de peilingen en een voorsprong voor zijn Democratische tegenstander, de huidige senator Raphael Warnock. Voor de meeste Republikeinse kiezers is een kandidaat van wie ze de levenswandel niet respecteren nog altijd te verkiezen boven een Democratische dominee.

Als je naar verdere lichtpuntjes voor de Democraten zoekt, dan moet je vooral niet in Pennsylvania zijn. Daar leek lange tijd vicegouverneur John Fetterman een onverslaanbare tegenstander te zijn van de door de Republikeinen in het veld gebrachte hartchirurg en tv-dokter Mehmet Oz. Fetterman is met zijn tatoeages en zijn voorkeur voor korte broeken als de temperatuur het toelaat het tegengestelde van de elitaire politicus aan wie veel kiezers zo’n hekel hebben. En Oz was tot nu toe ook geen politicus, maar is met zijn vele huizen – waarvan er niet één in Pennsylvania staat – juist een deel van de elite waarin diezelfde kiezers geen vertrouwen hebben.

Maar in mei sloeg het ongeluk toe, voor Fetterman persoonlijk en voor de Democraten politiek: hij kreeg een beroerte. Hij is daarvan aan het herstellen, en volgens zijn artsen zou hij het werk van een senator prima aankunnen. Maar wel met een beperking die tijdens een campagne slecht uitkomt: praten gaat nog moeilijk.

In interviews lukt het nog wel, al moet de kandidaat geholpen worden met privé-ondertiteling: de vragen die hij hoort, kan hij dan ook lezen op een scherm. Maar na lang uitstel kon hij er kennelijk niet onderuit om met Oz te debatteren.

De gevolgen van de beroerte zouden goed merkbaar zijn

Dat deed hij donderdag. Van tevoren liet zijn campagnestaf weten dat de gevolgen van Fettermans beroerte goed merkbaar zouden zijn, waarschijnlijk in de hoop dat het dan zou meevallen, wat een hoop positieve publiciteit zou opleveren. En aan het begin van het debat sneed Fetterman het onderwerp van zijn beroerte ook even aan. “Ik kreeg een beroerte. Hij laat me dat geen moment vergeten”, zei hij.

Maar het viel tegen. Fetterman sprak aarzelend en soms onsamenhangend. En al zegt dat niets over zijn mentale scherpte, waar het bij een politicus toch vooral om gaat, en al hoort een arts dat als geen ander te weten, toch gebruikte Oz het om te suggereren dat daar ook iets mee mis was. “Ik was klaarblijkelijk niet duidelijk genoeg voor je om dit te begrijpen”, zei hij op zeker moment.

In het politieke ochtendprogramma Morning Joe op de links georiënteerde nieuwszender MSNBC heerste de volgende ochtend een grafstemming over het debat. Pijnlijk om naar te kijken, Fetterman eraan blootstellen was een wanprestatie van zijn campagnestaf, was de opinie van presentator Joe Scarborough en zijn gasten.

Democratische politici deden hun best om het beeld bij te stellen. Ze haastten zich om Fetterman te prijzen voor zijn moed en benadrukten dat hij in januari, als hij na verkiezing zou aantreden, alweer veel beter zou kunnen praten. Ze maakten ook gretig gebruik van een onhandige formulering van Oz over abortus, toen hij zei dat zoiets een beslissing moet zijn ‘van de vrouw, haar dokter en lokale politici’. Hij bedoelde natuurlijk niet dat de gouverneur van de staat in de spreekkamer moet meeluisteren, maar zo klonk het wel, en de tv-advertenties waarin dat werd benadrukt waren snel gemaakt.

Niet direct een scherpe daling in de peilingen

Al met al hebben Fettermans problemen nog niet geleid tot een scherpe daling in de peilingen. Geschaad heeft het hem wel: in de eerste peiling na het debat stond Oz 3 procent op Fetterman voor – wat nog altijd binnen de onzekerheidsmarge ligt.

Een kleine troost voor de Democraten is dat duizenden inwoners van Pennsylvania al gestemd hadden voor het debat plaatsvond. Pas op 8 november – of een paar dagen daarna, als het tellen veel tijd kost – weten we of Joe Biden in januari tenminste nog de meerderheid in de Senaat aan zijn kant heeft. Dan kunnen we ook de balans opmaken aan welke onthullingen en aandoeningen de Democraten of de Republikeinen hun overwinning te danken hadden.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.