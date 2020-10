Twaalf besmettingen en China sluit een hele stad van 9 miljoen inwoners af

Twaalf nieuwe besmettingen zijn voor de Chinese autoriteiten voldoende reden om alle ruim negen miljoen inwoners van de stad Qingdao te testen op het coronavirus. Er staan lange rijen voor de ad hoc opgetuigde testcentra, de klus moet nog deze week geklaard zijn.

De besmettingen zijn allemaal te herleiden naar het Qingdao Xiong Ke-ziekenhuis, waar Covid-19-patiënten worden opgevangen die uit het buitenland komen. Een verpleegster op de corona-afdeling bleek besmet. Zij besmette op haar beurt haar man, die taxichauffeur is. Daar loopt het spoor dood: tijdens de vakantieweek, vorige week, heeft hij een onbekend aantal mensen vervoerd.

Dat aantal zou best weleens hoog kunnen zijn. Met haar zeebries, boulevard en oude, Duits koloniale centrum – waar het beroemde Tsingtao-bier wordt gebrouwen – is de stad een populaire vakantiebestemming. De afgelopen twee weken hebben volgens lokale autoriteiten 4,47 miljoen toeristen Qingdao bezocht.

Reizigers worden apart gehouden en getest

China telt al maanden geen lokale infecties meer. Na meer dan 85 duizend besmettingen, stokt het officiële aantal sterfgevallen op 4,634. Reizigers die het land binnenkomen worden apart gehouden van de bevolking en meermaals getest. Onder die groep wordt dagelijks nog een handvol besmettingen vastgesteld. De laatste keer dat het virus lokaal werd overgedragen (dus niet door reizigers) was in Urumqi, de hoofdstad van het noordwestelijk gelegen Xinjiang, op 15 augustus.

Wachten op een coronatest in Qingdao. Beeld AFP

Het aantal geïnfecteerde patiënten zonder symptomen wordt door de Nationale Gezondheidscommissie overigens niet meegenomen in de lijst met het totaal aantal besmettingen. Het aantal niet-symptomatische besmettingen steeg zondag van 23 naar 32 nieuwe infecties, vooral geïmporteerde gevallen. Omdat mensen zonder symptomen vaak geen reden zien om zich te laten testen, zijn die cijfers waarschijnlijk niet volledig.

Lokale autoriteiten grijpen bij infecties meteen in. De patiënt zelf wordt geïsoleerd in een ziekenhuis. Naaste contacten worden getest en moeten eventueel verplicht veertien dagen in quarantaine. Zo worden ook eventuele infecties zonder symptomen opgespoord.

Niemand komt weg met half werk

Heel subtiel gaat dat er niet aan toe. Begin dit jaar, toen het virus in Wuhan tekeerging, maakte Peking duidelijk dat bestuurders niet wegkomen met half werk. Niemand wil een nieuwe brandhaard op zijn geweten hebben, dus als lokale autoriteiten dat nodig vinden sluiten ze wijken, fabrieken en kantoorpanden af.

In Qingdao is de afdeling Eerste Hulp van het Xiong Ke-ziekenhuis per direct gesloten. Bewoners van de gebouwen waar de besmette personen wonen, mogen niet naar buiten. Zo’n quarantaine duurt veertien dagen. Dankzij zulke zware lokale maatregelen blijft de rest van China functioneren zoals vóór de pandemie.

Nadat het nieuws over de 12 besmettingen in Qingdao bekend werd, hebben ook andere steden maatregelen genomen. Jinan, de provinciehoofdstad waar de meeste toeristen vandaan kwamen, verplicht iedereen die sinds 23 september Qingdao bezocht, twee testen te ondergaan plus één bloedtest. Als er antilichamen in het bloed zitten, was de persoon eerder geïnfecteerd.

Vrijdag moet de megaklus geklaard zijn. Eerder dit jaar werden de elf miljoen inwoners van Wuhan getest om er zeker van te zijn dat het virus uit die stad was verdwenen. Om dat voor elkaar te krijgen analyseerden de laboratoria meerdere monsters in een keer. Als zo’n partij positief testte, zoomden de testers in. Het is onduidelijk of het massale testen in Qingdao ook op deze manier gaat. Maandagavond waren ruim een miljoen mensen getest – met negatief resultaat.

Brandhaarden in Oost-Azië Naast Qingdao zijn er meer steden in Oost-Azië waar het coronavirus voor kleine besmettingshaarden zorgt. Zo zijn er in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul maandag 63 nieuwe besmettingen geteld, een lichte stijging ten opzichte van de trend. In heel Zuid-Korea waren er 97 nieuwe gevallen. De Koreaanse regering reageert met een gemengd pakket: eerder aangekondigde versoepelingen gaan door, maar het dragen van mondkapjes wordt vanaf dinsdag wel verplicht. Wie straks in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke gebouwen geen mondkapje draagt, kan een boete krijgen van 100.000 won (74 euro). Veel Koreanen hielden mond en neus al bedekt. De versoepelingen houden onder meer in dat bijeenkomsten buiten meer dan vijftig personen mogen tellen en dat bars en nachtclubs opengaan. In mei van dit jaar leek de coronapandemie in Zuid-Korea al onder controle en gingen de clubs open. Dat leverde direct een uitbraak op en dus moesten ze toen weer sluiten. Ook in Hongkong stijgen de cijfers weer iets. In alle stedelijke gebieden in Oost-Azië is het besmettingsniveau veel lager dan in Nederland en andere Europese landen. In Taiwan komen bijna geen besmettingen meer voor.

