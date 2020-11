Tussenstand verkiezingen VS: Biden nu voorbij Trump in Georgia

▪ Van een Democratische landslide is vooralsnog geen sprake: de strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten is twee dagen na het sluiten van de stembureaus nog niet beslist. In de laatste paar cruciale staten is het stemmen tellen nog niet klaar, hoewel president Trump de overwinning alvast ongefundeerd heeft geclaimd. Joe Biden lijkt echter de meeste mogelijkheden te hebben om de 270 kiesmannen veilig te stellen. In dit verkiezingsblog houden we u op de hoogte.

