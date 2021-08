Tussenpersonen, tolken en tuinmannen: na de oorlog zijn ze vaak de pineut

In vergelijking met andere landen is Nederland laat en streng als het aankomt op het beschermen van Afghanen die voor ons werkten. Niet voor het eerst in de geschiedenis lijkt lokaal personeel het sluitpost van de oorlogsinspanningen.

Overal waar verschillende werelden samenkomen zijn bemiddelaars nodig. Tussenpersonen, mensen die een brug slaan. ­Politicoloog Sara de Jong is gefascineerd geraakt door die tussenpersonen en doet aan de Universiteit van York onder meer onderzoek naar het lot van lokaal personeel tijdens en na de oorlogen in Afghanistan en Irak.

“Al in de koloniale tijd waren er vanaf het eerste moment lokale burgers die als bemiddelaars fungeerden”, zegt De Jong. “Ook ­tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan waren die tussenpersonen nodig. Tolken zijn daar het duidelijkste voorbeeld van.”

Over die tolken is op dit moment veel te doen. Nu de internationale troepen uit het land weg zijn, hebben de Taliban de macht overgenomen. De islamistische strijders, die in hoog tempo stad na stad hebben in­genomen, zetten een prijs op het hoofd van Afghanen die voor en met de buitenlanders werkten. ­Nederland heeft een zogeheten ‘tolkenregeling’ waar Afghaanse tolken zich op kunnen beroepen voor bescherming. Daarop klinkt veel kritiek, zowel van veteranen die meededen aan de militaire missies, als van mensenrechtenorganisaties.

Als u kijkt naar de andere landen in de internationale coalitie in Afghanistan, hoe gaat Nederland dan om met de Afghanen die voor ons gewerkt hebben?

De Jong: “Veel andere landen hadden eerder een regeling om lokaal personeel in veiligheid te brengen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hadden al ervaring opgedaan in de Irak-oorlog en hebben daarvan geleerd. Het probleem deed zich voor hen al eerder voor.

“Die ervaringen werken positief, want de programma’s om Afghanen in veiligheid te brengen werden snel opgezet. Maar het werkt ook in negatieve zin. Zo is Groot-Brittannië veel strenger voor Afghaans lokaal personeel dan het voor Irakezen was. Er wordt toch weer gekeken: hoe kom ik onder mijn verantwoordelijkheid uit.”

Langer dan in andere landen hielden in Nederland vooral de vluchtelingenorganisaties zich bezig met Afghaanse tolken, zegt ze. “Pas kort geleden is er een bondgenootschap ontstaan tussen veteranen en hun tolken. Afghanistanveteranen zetten zich nu in voor de mensen die zij zien als hun ­kameraden, en je merkt dat dit een ander ­effect heeft op de politiek. Dat bondgenootschap heb ik in andere landen eerder zien opkomen.”

Heeft u daar een verklaring voor?

“Dat heeft, denk ik, te maken met de status van het leger in Nederland. Dat is echt anders dan in andere landen. In de Verenigde Staten is het heel normaal om een veteraan op straat aan te spreken en hem of haar te bedanken. In Groot-Brittannië is de militaire en politieke elite veel meer verweven dan in Nederland. Ik vind dat nog steeds fascinerend om te zien. In Nederland hebben we minder ontzag voor het leger, en het is heel lastig voor actieve militairen om zich politiek uit te spreken.”

Het bondgenootschap tussen veteranen en lokaal burgerpersoneel boeit De Jong. “Je ziet zelden dat veteranen zich inzetten voor migranten. Maar ik merk dat dít voor hen echt emotioneel is. Je moet beseffen dat dit mensen zijn die bereid zijn geweest te sterven voor hun land. Voor bepaalde waarden die zij dachten naar Afghanistan te brengen. Nu blijkt dat die waarden niet gelden voor hun Afghaanse kameraden. Die deceptie is emotioneel.”

Veteranen en oud-medewerkers van de Europese politiemissie in Afghanistan maken zich niet alleen zorgen over hun tolken. Zij willen dat Nederland ook bescherming biedt aan ander Afghaans personeel dat gevaar loopt. Ook daar zijn veel landen ruimhartiger in dan Nederland, zegt De Jong. “De VS en Groot-Brittannië gaan ervan uit dat beveiligers hetzelfde risico lopen als tolken. Zij waren namelijk ook heel erg zichtbaar, ze stonden elke dag voor de compound.

“Ik weet niet of mensen zich realiseren hoeveel personeel er nodig is om een basis draaiende te houden”, gaat De Jong verder. “In Groot-Brittannië ligt er bijvoorbeeld een aanvraag van een Afghaan die jarenlang de tuinier was van de rozentuin op de Britse compound en wiens zoon ook tolk was. Op de Duitse legerbasis is een kerk gebouwd. Je kunt je voorstellen dat het bouwen van een kerk het ultieme verraad is in de ogen van de Taliban. Maar in de boeken staat de man die dat gedaan heeft waarschijnlijk als een gewone aannemer.”

Hoe komt het, denkt u, dat we het dan toch vooral over tolken hebben?

“De relatie met een tolk is voor een militair de meest persoonlijke relatie die hij heeft met lokale staf. Daarnaast helpt het dat deze mensen goed Engels spreken, en veel van hen de westerse manier van denken en praten snappen. Je zou niet willen dat beleid zo wordt gemaakt, maar omdat de besluitvorming zo afhankelijk is van mensen die zich persoonlijk inzetten en van persoonlijke verhalen die via de media naar buiten komen, is er meer aandacht voor tolken dan voor ander burgerpersoneel.”

Veel beleid is afhankelijk van persoonlijke inzet en persoonlijke verhalen, zegt u. Biedt het recht daar een oplossing voor? Kan ­lokaal personeel ergens een beroep op doen als de militairen weg zijn?

“Wat je nu ziet is dat verschillende paden bewandeld worden. Tolkenorganisaties proberen, met enig succes, om de VN en EU ­zover te krijgen dat tolken eenzelfde status krijgen als journalisten en medewerkers van hulporganisaties. Dan zouden tolken binnen het internationaal recht een beschermde status krijgen.

“Wat daar heel erg boeiend aan is, is dat die organisaties ervan uitgaan dat tolken ­onpartijdige burgers zijn. Dat is traditioneel ook zo, een tolk is onzichtbaar. Die mag alleen maar letterlijk vertalen wat de een tegen de ander zegt. Maar, dat botst met het argument van militairen en veteranen. Namelijk dat tolken hun kameraden zijn. Dat ze beschermd moeten worden, juist omdat zij onze kant hebben gekozen in een conflict.

“Wat ik zelf erg interessant vind, is de ­gedachte om dit helemaal weg te halen uit het internationaal recht en oorlogsrecht, en alleen te bekijken vanuit het arbeidsrecht. In de basis is de relatie er namelijk gewoon een tussen een werkgever en werknemer. In Frankrijk heeft een advocaat met succes een beroep gedaan op een wet uit het arbeidsrecht, waardoor een aantal tolken van wie het asiel was afgewezen toch in Frankrijk mocht blijven.”

Wat zou dat betekenen?

“Door naar het arbeidsrecht te kijken, haal je dit hele thema uit het gepolariseerde ­debat. Bijleveld (minister Ank Bijleveld van defensie, red.) zegt bijvoorbeeld dat we eerst eens even heel goed moeten kijken naar de achtergrond van de mannen die een beroep doen op de tolkenregeling. Dat is toch gek? Ineens zijn het enge mannen met Taliban-sympathieën. Terwijl ze voor jou ­gewerkt hebben, denk ik dan.

In een internetcafé in Kaboel meldden veel Afghanen zich afgelopen weken met een vraag om hulp bij het invullen van een visumaanvraag. Beeld Getty Images

“Als je er met een arbeidsrechtblik naar kijkt is het bijvoorbeeld ook best opmerkelijk dat we niet goed lijken te weten wie er voor Nederland gewerkt heeft. Van elke andere werkgever zou je dat toch vreemd vinden? Ik zal niet zeggen dat Groot-Brittannië alles perfect doet, maar dat land heeft al zijn personeel geregistreerd, dat heeft gewoon een werknemersnummer.

“Het enige risico van deze strategie is dat landen in de toekomst gaan werken met tussenbureaus om hun verantwoordelijkheid te ontduiken. Dan krijgen we een soort Deliveroo-tolken.”

Biedt het asielrecht nog een oplossing?

“Wat je hier heel goed ziet, is het probleem dat het asielrecht geen mogelijkheid kent om iemand in veiligheid te brengen. Een Afghaanse beveiliger kan alleen asiel aanvragen als hij al in Nederland is. Je vraagt mensen hun leven te wagen om uit een levensgevaarlijke situatie te komen. Dat is een heel bizarre situatie.”

De oorlog in Afghanistan is niet de eerste waar Nederland aan heeft meegedaan. Biedt de geschiedenis nog handvatten voor hoe om te gaan met lokaal personeel?

Historische vergelijkingen zijn altijd gevaarlijk, antwoordt De Jong. Maar ze ziet wel hoe tussenpersonen in de loop van de geschiedenis vaak de pineut zijn als buitenlanders weer vertrekken. “Ze vervreemden ­altijd van hun eigen gemeenschap, ook als hun leven niet in gevaar is. Daar zit een ­zekere tragiek in.

Sara de Jong (1983) is politicoloog en doet aan de Universiteit van York (Engeland) onderzoek naar onder meer conflict en migratie, postkolonialisme en non-gouvernementele organisaties. Ze is medevoorzitter van het Migration Network, en mededirecteur van het Interdisciplinary Global Development Centre aan de Universiteit van York. Ze promoveerde aan de Universiteit van Nottingham, en had (gast)aanstellingen aan de universiteiten van Wenen, Göttingen, Leeds en Rotterdam. Op dit moment richt haar onderzoek zich op de rechten van Afghanen en Irakezen die voor de buitenlandse troepen werkten tijdens de oorlogen in beide landen, en de manier waarop zij al dan niet bescherming krijgen. Ze interviewde daarvoor betrok­kenen en experts in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, ­Canada, Duitsland, Frankrijk en ­Nederland. Ze is medeoprichter van de Sulha Alliance, een stichting die zich inzet voor Afghaanse tolken die voor de Britten werkten.

“Als je kijkt naar hoe Nederland is omgegaan met de Molukkers, dat was ook weinig fraai. De situatie was natuurlijk wel anders, want zij waren militairen die meevochten. Maar dat deden ze omdat hun een belofte was gedaan: een eigen staat. De Afghanen is ook een belofte gedaan: democratie, en een rechtsstaat. In beide gevallen is die belofte niet waargemaakt.

“De erkenning voor wat mensen voor Nederland hebben gedaan is heel erg belangrijk. Dat blijkt wel uit de Nederlandse geschiedenis met Molukkers. Voor hen zijn we daar nu pas mee bezig. Molukkers werden heel lang gezien als een soort vervelende herinnering aan de onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië. Het zou heel jammer zijn als we de Afghanen ook zo gaan zien.”

Maar Afghanen vochten niet mee.

“Dat klopt. Maar tolken deden veel meer dan alleen vertalen.” De Jong weegt haar woorden zorgvuldig: “Ze werden niet door de internationale troepen bewapend, maar sommige tolken droegen ­wapens. Ze hebben ledematen opgeruimd na aanslagen. Je hoort nu toch allemaal verhalen over hoe tolken militairen het leven hebben gered? Dat deden ze echt niet door alleen maar te roepen dat er gevaar was, of op een brommertje naar een arts te rijden. Hun beleving lijkt heel erg op die van een militair.”

Onder veteranen en oud-medewerkers van de missies valt met enige regelmaat de vergelijking met Srebrenica, waar in 1995 duizenden Bosnische moslims door Nederlandse militairen werden overgeleverd aan Servische troepen. De jongens en mannen zijn vervolgens vermoord, en die genocide wordt gezien als de omvangrijkste sinds de Holocaust. De Nederlanders die in Afghanistan dienden, beschrijven eenzelfde gevoel van falen en onmacht.

Het is een vergelijking die De Jong niet onmiddellijk zou maken, omdat de situaties erg van elkaar verschillen: de Bosnische moslims waren in een enclave aan de Nederlanders toevertrouwd, er was van alles mis met het mandaat van de troepen, en er ­kwamen duizenden mannen en jongens om. Maar, zegt ze ook: “Ik wil niets afdoen aan dat gevoel dat mensen beschrijven. Ik begrijp dat Srebrenica een soort ijkpunt is in de geschiedenis, een schandvlek. Ik snap wel dat militairen denken: toen waren we machteloos. En nu weer.”

