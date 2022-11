Tussen hoop en vrees ontvluchtte Aleksej Rusland

Tienduizenden Russen streken sinds de oorlog neer in Georgië. Onder hen ook dertiger Aleksej die na een zenuwslopende vlucht Rusland wist te ontkomen. ‘Dit is het dan, dacht ik. Hier eindigt het.’

Zelf kan Aleksej wel lachen om het type posters in de bar waar hij buiten op het terras zit. Op een landkaart van Georgië die in het café in Tbilisi hangt, staat Rusland aangeduid als ‘Zombieland’. Gek vindt de 34-jarige Rus dat niet, eerder geestig. Ook voor de talloze anti-Russische graffititeksten in de straten van de stad heeft hij niets dan begrip zegt hij, terwijl hij sjekkies draait die hij met aangeboren nonchalance en zelfvertrouwen opsteekt. “Wat wil je, Rusland bezet 20 procent van dit land”, doelt Aleksej op de Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië die sinds de jaren negentig onder Russische invloed staan en waar Moskou na een oorlog in 2008 zijn militaire aanwezigheid vergrootte.

Dat veel Georgiërs niet zitten te wachten op de duizenden Russen die sinds het begin van de oorlog naar de Kaukasusrepubliek trokken, begrijpt hij daarom maar als te goed. “Rusland bezet delen van Georgië, voert actief oorlog in Oekraïne en nu vertrekken Russen uit hun eigen land om de gevolgen daar te ontvluchten en vervolgens hier in Tbilisi neer te strijken. In een land dat al jaren gebukt gaat onder Russisch imperialisme. Dan moet je ook geen al te warm welkom verwachten. Het is dikke, vette karma.”

Emigratie

Toch koos ook Aleksej net als tienduizenden andere Russen voor Georgië als ballingsoord toen president Poetin op 21 september een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde. Hoewel hij pas na de oekaze vertrok, broedde Aleksej al langer op een vertrek. “Ik was al maanden bezig mijn emigratie te plannen”, vertelt hij. “Maar ik moest eerst thuis wat dingen afhandelen, zoals de verkoop van mijn huis.” Mede daarom was hij begin september al in Georgië. “Ik was op slag verkocht. Maar ik wilde dat persoonlijk aan mijn vriendin vertellen.”

En dus keerde Aleksej terug naar zijn woonplaats Sint-Petersburg. “Ik kwam aan op de dag dat Poetin de mobilisatie afkondigde”. Nadat hij een kleine zes uur had geslapen, maakte zijn vriendin hem wakker. “Ze was lijkbleek en zei: ‘we moeten weg. Nu’.” Wat volgde was een zenuwslopende zoektocht naar tickets om het land uit te komen. “De informatie over de mobilisatie was vaag. Ik was als de dood om langer te wachten en de vluchten naar het buitenland kostten toen al duizenden euro’s.”

Uiteindelijk wist Aleksej een ticket naar de Zuid-Russische stad Vladikavkaz te bemachtigen, niet ver van de Georgische grens. “Maar dat was pas voor 25 september. Ik wilde sneller weg, voordat het systeem me te pakken zou krijgen.” De verlossing kwam via een vriend die hem een plek in een busje van Sint-Petersburg naar Helsinki aanbood voor 23 september. “Ik heb direct mijn spullen gepakt en ben met een paar vrienden vertrokken.” Maar daarmee was de spanning niet weg. “Er gingen geruchten dat de Finse grens op slot ging. Daardoor namen de zenuwen alleen maar toe. Al was ik ook zo gesloopt van het slaapgebrek dat ik amper iets voelde. Mijn emoties waren doodgeslagen.”

Naar Finland

Zo vertrok Aleksej richting de Finse grens. “Het was er angstvallig stil, er was bijna geen verkeer. Er heerste een soort beklemmende rust.” Even vroeg hij zich af of hij wel de goede keuze had gemaakt. Hij zag zichzelf al met een geweer aan het front staan. “Maar ik moest mijn kop erbij houden.”

Eenmaal bij de grens verliet iedereen de bus. “Bij het checkpoint bladerde de douanier minutenlang door mijn paspoort. Hij bleef maar naar zijn computer staren.” Het waren de langste minuten in Aleksejs leven. Het tafereel trok in slow-motion aan hem voorbij. “Na een paar minuten keek hij me aan en riep hij zijn collega erbij. Dit is het dan, dacht ik. Hier eindigt het.”

Nog heel even keek Aleksej door het raam van het douaniershok naar zijn vrienden die de controlepost al waren gepasseerd en aan de lopende band sigaretten stonden te roken terwijl ze op hem wachtten. “Allebei die agenten keken naar mijn paspoort en toen wendde een van hen zich tot me. Nu sturen ze me naar Oekraïne, dacht ik.” Maar het doemscenario bleef uit. “‘Sorry’, zei die douanier. ‘De computer is vastgelopen. Je moet naar een ander loket’.” Terwijl Aleksej opgelucht ademhaalde, zag hij de kleur uit de gezichten van zijn vrienden wegtrekken.

Via Riga, Warschau en Berlijn naar Tbilisi

“Zij zagen me teruglopen, ze dachten dat ik niet verder mocht.” Maar zover kwam het niet. “Bij het volgende hok werkte de computer wel en was ik zo klaar. Er viel een last van mijn schouders.” Vanaf Helsinki reisde Aleksej via Riga en Warschau uiteindelijk naar Berlijn om vanaf daar een week later op het vliegtuig naar Tbilisi te stappen.

En dus zit hij nu hier. In een land dat niet per se op hem zit te wachten. “Toch wil ik blijven”, zegt hij vastberaden. “Ondanks alle graffiti in de straten, is iedereen eigenlijk heel vriendelijk en gastvrij. Van vijandigheid merk ik niets en terug naar Rusland ga ik sowieso niet. Ze kunnen de pot op daar.”

De volledige naam van Aleksej is bekend bij de hoofdredactie.

