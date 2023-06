Tussen de smurrie glanst een drieduizend jaar oud zwaard

In Duitsland is een unieke vondst gedaan. Bij het uit de modder halen en het verwijderen van de smurrie bleek het om een bronzen zwaard te gaan met een achthoekig bronzen handvat dat na al die jaren in een bijzonder goede conditie verkeert. “Het zwaard glanst nog bijna”, laten de lokale archeologen opgetogen weten.

Het drieduizend jaar oude zwaard is ontdekt in een graf uit de bronstijd, in Beieren, zo’n 100 kilometer ten noordwesten van München.

Het zwaard komt uit een graf met drie personen: een man, een vrouw en een kind. Onduidelijk is of het drietal familie van elkaar is, daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Een eerste verkenning leert dat het slagwapen uit de veertiende eeuw voor Christus komt. Een vondst als dit komt nog maar zeer zelden voor. In de negentiende eeuw zijn veel oude grafheuvels geopend en leeggehaald. De conservator van de Beierse monumentenzorg, Mathias Pfeil, noemt de vondst dan ook buitengewoon. Er zal nog veel studie worden verricht naar de herkomst.

In 2017 dook er in de omgeving van Bonn ook een zwaard op van ongeveer dezelfde leeftijd. Het bleek al sinds 1950 in bezit te zijn van een bestuurder van een graafmachine, Albert Biesseman die het object vond en mee naar huis had genomen. Hij droeg het waardevolle zwaard tijdens de jaarlijkse Sint Maartenparade in zijn dorp. Zijn kleinzoon liet het zwaard onderzoeken en toen bleek het uit de negende eeuw voor Christus te stammen. Sindsdien ligt het in het Landesmuseum in Bonn en is het tegen een uitermate hoog bedrag verzekerd.

