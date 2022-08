Turkse popster Gülsen gearresteerd vanwege uitspraak over religieuze school

De populaire zangeres Gülsen Colakoglu is in de Turkse cel beland voor een grap die ze maakte tijdens een optreden eerder dit jaar. Ze wordt verdacht van “het aanzetten tot haat en vijandigheid”. In Turkije en in het buitenland is beroering ontstaan over haar arrestatie.

De bewuste grap stamt uit april, maar werd vorige week opnieuw verspreid door pro-regeringsmedia. Tijdens het concert zei de popster over een van haar bandleden: “Hij heeft gestudeerd aan een Imam Hatip-school, daar komen zijn perverse trekjes vandaan.” De Imam Hatip-scholen zijn religieuze scholen waar onder anderen president Recep Tayyip Erdogan en veel van zijn partijgenoten hun opleiding hebben genoten.

De 46-jarige zangeres plaatste vlak voor haar arrestatie nog een bericht op sociale media met excuses aan degenen die ze gekwetst had. Ze schreef ook dat haar woorden nu gebruikt worden door “kwaadaardige mensen die ons land proberen te polariseren”. Binnen religieuze conservatieve kringen was Gülsen al langer een mikpunt vanwege haar weinig verhullende outfits en omdat ze zich regelmatig uitspreekt voor lhbti-rechten.

Zorgen om de inperking van vrijheid van meningsuiting

Op sociale media reageerden fans, vrouwenrechtenorganisaties, maar ook oppositiepolitici woedend op de arrestatie en riepen ze op tot haar vrijlating. Het was ook aanleiding voor de Verenigde Staten om hun zorgen te uiten over de inperking van de vrijheid van meningsuiting in Turkije.

Een woordvoerder van de AK-partij van president Erdogan veroordeelde de uitspraken van Gülsen echter: “Een deel van de samenleving aanvallen, beschuldigen van perversie en proberen Turkije te verdelen is een haatmisdrijf en een schande voor de mensheid.”

Voor critici van de regering is de zaak het zoveelste bewijs voor de politisering van de rechtspraak in Turkije, net als het inzetten van justitie om af te rekenen met geluiden waar de regering een hekel aan heeft.

Superster Tarkan (bekend van het nummer Kiss Kiss) sprak zich op Twitter fel uit: “Ons rechtssysteem sluit de ogen voor corruptie, voor dieven, voor wetsovertreders die de natuur vermoorden, voor dierenmoordenaars en voor hen die religie gebruiken voor hun eigen bekrompen ideeën en de samenleving polariseren, maar Gülsen wordt in één klap opgesloten.”

