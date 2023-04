Turkse oppositiekandidaat Kiliçdaroglu onthult publiek geheim: ‘Ik ben aleviet’

De Turkse presidentskandidaat Kemal Kiliçdaroglu is als doorgewinterde politicus wel gewend aan valse aantijgingen en smaad, maar woensdag vond hij het toch nodig om op een beschuldiging te reageren die hem al jaren achtervolgt, namelijk zijn religie. Kiliçdaroglu wordt al jaren door conservatieve soennieten bestempeld als een crypto-aleviet – alevieten zijn een religieuze minderheid in Turkije.

De 74-jarige CHP-leider Kiliçdaroglu, die de belangrijkste uitdager is van de zittende president Recep Tayyip Erdogan, plaatste woensdag een videoboodschap van hemzelf met de bekentenis van een publiek geheim. “Ik denk dat het tijd is om een zeer specifiek, zeer gevoelig onderwerp met u te bespreken”, begon de politicus op de gebruikelijke zachte toon en met op de achtergrond een volle boekenkast. “Ik ben een aleviet, ik ben een oprechte moslim.”

Doelwit van geweld en discriminatie

Alevieten worden al al eeuwen gemarginaliseerd in Turkije en zijn vaak doelwit geweest van geweld en discriminatie; nog altijd vinden er regelmatig aanvallen plaats op de minderheid, die tussen de 10 en 30 procent van de bevolking uitmaakt. Van Kiliçdaroglu was bekend dat hij uit een alevitisch milieu kwam, maar hij kwam niet eerder uit voor zijn geloof.

Conservatieve soennieten zagen daarin zijn kwetsbare plek en benadrukten zijn achtergrond voor electoraal gewin: de meerderheid van de Turkse bevolking is soennitisch. Eerder beschuldigde Erdogan de religieuze minderheid van het stichten van een ‘nieuwe religie’.

Kiliçdaroglu kiest met zijn statement, enkele weken voor de verkiezingen, voor de vlucht naar voren. Hij pleitte voor meer tolerantie en beloofde – mocht hij worden gekozen in mei – een einde te maken aan de discriminatie en ‘religieuze twisten’, waar Turkije onder lijdt. “Onze identiteiten zijn de waardevolle eigenschappen die ons maken tot wie we zijn.”

De Turkse presidentskandidaat Kemal Kiliçdaroglu op campagne in Canakkale. Beeld AFP

Kiliçdaroglu’s videoboodschap, die inmiddels alleen al op Twitter meer dan 64 miljoen keer is bekeken, roept veel positieve reacties op, ook onder conservatieve soennieten. De islamistische partij Saadet, die in dezelfde coalitie zit als de CHP, stelde in reactie op Kiliçdaroglu dat die de handen ineen wil slaan om een einde te maken aan de ‘polarisatie, marginalisatie en identiteitspolitiek’. Ook vanuit de Koerdische partij HDP kreeg Kiliçdaroglu bijval.

De minister van binnenlandse zaken en AKP-politicus Süleyman Soylu was minder onder de indruk en betichtte Kiliçdaroglu van politiek opportunisme. “Waarom zegt hij dit nu?”, vroeg Soylu zich openlijk af. “Hij hangt het slachtoffer uit.” Volgens hem zijn er geen belemmeringen voor alevieten in de politiek.

