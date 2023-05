Turkse oppositie is optimistisch dat zij Erdogan kan verslaan – maar dan?

‘Alles komt goed’, zo beëindigt presidentskandidaat Kemal Kiliçdaroglu zijn verkiezingsrally in Istanbul. Het publiek maakt het handgebaar dat symbool is geworden van zijn campagne: een hartje gevormd met beide duimen en wijsvingers.

Het gebaar, en de achterliggende boodschap van inclusiviteit en positiviteit, is het tegenovergestelde van de toon die president Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn bijeenkomsten aanslaat. Met harde taal probeert Erdogan een beeld te creëren van ‘wij’ tegen ‘zij’.

Kiliçdaroglu als onwetende aleviet

‘Wij’ zijn de vrome gelovigen met traditionele gezinswaarden die de belangen van het vaderland vooropzetten en al twintig jaar het land verbeteren. ‘Zij’ de supporters van de lhbti+-beweging, met Kiliçdaroglu als onwetende aleviet voorop, die tegelijkertijd heult met terroristen. Om dat laatste kracht bij te zetten liet Erdogan tijdens een rally een nepfilmpje zien waarin Koerdische militanten van de PKK meezingen met het campagnelied van Kiliçdaroglu.

Maar de Koerdische stemmers zijn er klaar mee altijd maar te worden afgeschilderd als terrorist. De linkse, pro-Koerdische partij Yesil Sol heeft de achterban opgeroepen om op Kiliçdaroglu te stemmen. De meesten zullen dat doen. Niet omdat ze fan zijn van Kiliçdaroglu, maar omdat de partij het van ze vraagt. Zij stemmen op de oppositie om van Erdogan en het presidentiele systeem af te zijn.

In het campagnelied belooft Kiliçdaroglu dat de lente terugkomt naar Turkije: “Laten we hopen, laten we winnen, we zijn er klaar mee”. Hij herhaalt ook zijn slogan: “Ik beloof het je”. De belangrijkste belofte kan worden samengevat in de drie woorden die door het publiek tijdens de rally worden gescandeerd: hak, hukuk, adalet. Rechten, rechtspraak en gerechtigheid.

Referendum tussen democratie versus autocratie

De verkiezingen zijn daarom geen strijd van seculier versus de politieke islam, maar een referendum tussen democratie versus autocratie. De alliantie van Kiliçdaroglu bestaat uit zes partijen: van centrumlinks en rechts-nationalistisch tot conservatief-islamitisch. Je kan ze divers noemen en verdeeld, maar ze hebben een gezamenlijk doel: via de stembus afrekenen met het eenmansregime.

Maar Erdogan zegt: het wordt een chaos met zoveel partijen. Het zijn loze beloftes. En daarin heeft de president een voorsprong, hij kan het hele staatsapparaat inzetten voor zijn campagne. Niet alleen is 90 procent van de media op of in de hand van zijn AKP, hij strooit ook met economische voordeeltjes. Belooft Kiliçdaroglu een loonsverhoging voor alle ambtenaren? Erdogan kan dat nu al waarmaken.

Erdogan moet winnen om legitimiteit te houden

Ondanks de autocratische koers van Erdogan, moet hij winnen om legitimiteit te behouden. Het is echter Kiliçdaroglu die voorstaat in de peilingen. Het gerenommeerde onderzoeksbureau Konda verwacht dat Kiliçdaroglu 49,3 procent van de stemmen haalt, Erdogan blijft steken op 43,7 procent.

Dat was nog voordat Muharrem Ince zich terugtrok uit de race, waardoor er voor Kiliçdaroglu misschien nog een paar procentpunten bijkomen. Dat zou betekenen dat hij al in de eerste ronde zou kunnen winnen. Haalt niemand een meerderheid, dan volgt op 28 mei een beslissende tweede ronde.

De laatste twee dagen kan alles nog veranderen. Mensen houden hun hart vast uit vrees voor chaos, geweld en andere onrust. Dat de oppositieburgemeester van Istanbul op campagne deze week werd bekogeld met stenen en dat dat vervolgens door de minister van binnenlandse zaken werd afgedaan als een provocatie van de burgemeester zelf, is niet geruststellend.

Als Kiliçdaroglu met een kleine marge wint, zou Erdogan de uitslagen kunnen aanvechten, maar er zijn ook voorbeelden van eerdere verkiezingen waar de AKP het verlies accepteerde.

Optimistisch en hoopvol

Kiliçdaroglu zelf zegt zich geen zorgen te maken over een konijn uit de hoge hoed van Erdogan: “Hij verliest, hij gaat weg”, verzekerde hij verschillende media. Toch riep hij zijn stemmers op bij winst niet de straat op de gaan, omdat het dan misschien tot geweld zou kunnen komen.

De Kiliçdaroglu-aanhangers tijdens de rally zijn optimistisch en hoopvol. Er zijn voormalige AKP-stemmer, er waaien een paar vlaggen van de Koerdische partij, jongeren dragen een regenboogsjaal en er is een klein groepje vrouwen in een lange, zwarte chador. De bindende factor: ze geloven dat zij zondag de democratie in Turkije gaan redden.

Parlementsverkiezingen Door de felle strijd om het presidentschap zou je bijna vergeten dat er zondag ook voor het parlement wordt gestemd. Dat is wel degelijk belangrijk, maar met 26 partijen ook een stuk minder overzichtelijk. Het is onwaarschijnlijk dat één van de allianties een absolute meerderheid gaat behalen, dus moeten er coalities worden gevormd. Dat is in het sterk gepolariseerde Turkije geen simpele taak. Mocht er een tweede ronde komen voor de presidentsverkiezing, dan is de kandidaat die de meeste macht heeft in het parlement in het voordeel. Want het scenario dat de oppositie het presidentschap wint en Erdogan het parlement (of andersom), kan zorgen voor een onwerkbare situatie: de partijen zouden elkaar het regeren dan onmogelijk kunnen maken.

