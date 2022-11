Turkse oorlogsplannen in Syrië stuiten op breed verzet

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigt met een grootschalige invasie van buurland Syrië. Turkije bombardeerde de afgelopen dagen al verschillende doelen in Noord-Syrië, maar deze aanvallen zijn slechts het begin, aldus Erdogan woensdag. Een grondoffensief is volgens de president onvermijdelijk. Erdogan deed de uitspraken in het Turkse parlement.

De bombardementen zijn vergeldingsacties voor de aanslag in Istanbul eerder deze maand, waarbij zes mensen omkwamen. Turkije zegt dat de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en haar Syrische zusterorganisatie YPG achter de aanslag zitten, maar deze ontkennen iedere betrokkenheid.

Veiligheidsstrook

Turkije heeft al verschillende delen van Noord-Syrië onder controle, maar voor Erdogan is dat niet voldoende. Hij wil de door Turkije bezette gebieden in Syrië met elkaar verbinden. Erdogan wees de drie Syrische steden Kobani, Tel Rifat en Manbij aan als ‘de bron van de problemen’. Hij zei dat hij ‘de hele zuidgrens’ met Syrië wil vergrendelen door een ‘veiligheidsstrook’ in te stellen, die ‘aanvallen op ons land onmogelijk zal maken’. Turkije zal daarbij het tijdstip bepalen, aldus Erdogan. “De dag nadert dat de betonnen tunnels die de terroristen gebruiken voor hun bescherming, zullen dienen als hun graven.” Turkije zal bij een nieuwe invasie, net als bij de eerdere, waarschijnlijk gebruik maken van Syrische opstandelingen.

De Turkse defensieminister, Hulusi Akar, volgt samen met de Turkse legertop nauwlettend de luchtaanvallen op Syrische doelen op 20 november 2022. Beeld AP

De door Koerdische strijders gedomineerde militie Syrian Democratic Forces (SDF) zal bij een Turkse invasie het doelwit zijn. De SDF is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat, maar Turkije ziet geen onderscheid tussen de SDF en de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en haar Syrische tak YPG. De aanvallen van de afgelopen dagen waren dan ook gericht tegen de SDF.

SDF-leider Mazloum Abdi zei woensdag tegen persbureau AP dat zijn organisatie zich fel zal verzetten tegen een eventuele Turkse invasie. De SDF bereidt zich al sinds 2019 voor op een invasie en ‘we geloven dat we een punt hebben bereikt waarop we iedere nieuwe aanval kunnen afslaan’, aldus Abdi. “In ieder geval zullen de Turken niet in staat zijn om meer van onze gebieden te bezetten en zal er een grote strijd zijn.” Hij waarschuwde ook dat de oorlog dan zal overslaan naar andere plaatsen.

VS én Rusland zijn tegen

Erdogans oorlogsplannen vinden ondertussen weinig steun bij de bondgenoten van Turkije. De Verenigde Staten hebben grote bezwaren tegen een Turkse invasie in Syrië en maakten die dinsdag opnieuw kenbaar. Een Turkse oorlog tegen de SDF zou betekenen dat de strijd tegen IS in gevaar komt en de Amerikanen gedwongen worden om hun bondgenootschap met de SDF op te geven om Navo-partner Turkije te vriend te houden.

Voor dit scenario vreest ook Abdi. Hij zei woensdag dat de SDF de samenwerking met de Amerikanen heeft beëindigd bij de strijd tegen IS omdat zij zich moet richten op de Turkse dreiging. Hij uitte ook kritiek op de ‘zwakke reactie’ van de Verenigde Staten op het Turkse oorlogsplan.

Ook Rusland, dat een belangrijke militaire rol heeft in Syrië en daarnaast goede banden heeft met Turkije, is tegen een Turkse inval in Syrië. Ruslands belangrijkste taak in Syrië is het beschermen en overeind houden van de Syrische president Bashar al-Assad en Moskou vreest dat een Turkse invasie zijn positie kan verzwakken. Bij de Turkse aanvallen van de afgelopen dagen kwam ook een aantal regeringsmilitairen om het leven.

De Russische presidentiële gezant, Alexander Lavrentjev, hield woensdag besprekingen met Turkse en Iraanse diplomaten in Kazachstan in een poging om Turkije op andere gedachten te brengen. Lavrentjev zei dat Turkije ‘beheersing moet tonen’ in Syrië. Moskou hoopt dat Turkije toenadering zoekt tot het Syrische regime, iets waar Erdogan de laatste tijd open voor stond.

