Turkse aanvallen op Syrië kunnen Islamitische Staat in de kaart spelen

In Noord-Syrië worden tienduizenden IS-strijders, sympathisanten en hun familieleden vastgehouden en bewaakt door Koerdische strijders en Amerikaanse militairen. Door de Turkse aanvallen kunnen in de chaos veel jihadisten op vrije voeten komen, waarschuwen de door Koerden gedomineerde militie SDF.

In januari dit jaar slaagden IS-gevangenen erin om met hulp van sympathisanten uit hun cellen te ontsnappen en een aantal bewakers te doden met buitgemaakte wapens. Na een bloedige strijd van negen dagen slaagde de SDF erin om de opstand neer te slaan. Meer dan 140 SDF-strijders en bewakers kwamen daarbij om het leven, net als tientallen IS-strijders. In dat kamp zaten zo’n 3500 gevangenen. In het grootste kamp, al-Hol, zitten zo’n vijftigduizend mensen, onder wie ook veel buitenlandse jihadisten, vrouwen en kinderen.

Een tweede burgeroorlog

Turkse drones bombardeerden deze week verschillende doelen in Syrië, waaronder olie-installaties in het noordoosten van het land. Bij de aanvallen zouden elf mensen zijn omgekomen, onder wie een aantal strijders, aldus de SDF. Volgens de SDF zou Turkije ook aanvallen hebben uitgevoerd op al-Hol, waarbij niet alleen zeven SDF-strijders bij zouden zijn omgekomen, maar ook zes buitenlandse jihadisten zijn ontsnapt. Zij zouden later weer zijn opgepakt en teruggebracht naar het kamp.

SDF-commandant Mazloum Abdi zei vrijdag tegen de BBC dat aanvallen van Turkije de situatie in Noord-Syrië zou kunnen doen ontvlammen. “Het zal leiden tot een tweede burgeroorlog in Syrië en onze antiterrorisme-operaties tegen IS zullen stoppen.” Ook waarschuwde hij voor het vrijkomen van gevangengenomen jihadisten. “Onze strijdkrachten zullen vooral bezig zijn met het beschermen van onze mensen en families en we zouden dan niet langer in staat zijn om de kampen te bewaken.”

Nauwkeurig geselecteerde doelwitten

Met de aanvallen wordt duidelijk dat Turkije zich niets aantrekt van bezwaren in de Verenigde Staten. Het Pentagon riep Turkije woensdag opnieuw op om geen inval van Noord-Syrië uit te voeren, en stelde in een verklaring dat Turkse luchtaanvallen “de directe veiligheid bedreigen van Amerikaans (militair, red.) personeel”. De Verenigde Staten hebben zo’n 900 militairen gestationeerd in Syrië.

Een Turkse regeringsfunctionaris liet een dag later aan persbureau Reuters weten dat Turkije ‘doelwitten nauwkeurig selecteert’ en in nauw contact staat met het Pentagon, waarmee de Turken suggereren dat zij hun aanvallen op Koerden afstemmen met de VS.

Turkije schuift ook de Russische kritiek terzijde. Moskou is fel tegen een Turkse invasie van Syrië, onder meer omdat Rusland daar troepen heeft gestationeerd om de Syrische president Bashar al-Assad overeind te houden. De Turkse minister van defensie, Hulusi Akar, vertelde donderdag zijn Russische collega Sergej Sjojgoe dat Turkije doorgaat met aanvallen. Akar zei in een telefoongesprek dat het “Turkije’s prioriteit is om de terrorismedreiging permanent te voorkomen”. De term ‘permanent’ duidt erop dat Turkije echt van plan is om een invasie uit te voeren.

Lees ook:

Belegering van gevangenis laat zien dat IS nog altijd een machtsfactor is in Syrië

De strijd tussen IS en Koerdische troepen rondom een gevangenis in het noordoosten van Syrië duurt al dagen. Er zijn ernstige zorgen over honderden kinderen die worden vastgehouden door de jihadisten.