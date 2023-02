Turks Hatay weer getroffen door zware aardbevingen

Het grensgebied tussen Turkije en Syrië is maandagavond weer getroffen door twee zware aardbevingen van 6,4 en 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Defne in de provincie Hatay, dat ook op 6 februari het zwaarst getroffen werd.

Bij aardbevingen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Dat zegt binnenlandminister Suleyman Soylu tegen Turkse media. Hij spreekt van 213 gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens Syrische media zouden ook aan die kant van de grens zo’n 125 mensen gewond zijn geraakt.

Op Twitter verschenen al snel de eerste beelden van de nieuwe ramp. Toen de aarde weer schudde ontstonden er enorme stofwolken in Hatay. Bulldozers verdwenen in de mist, terwijl ze nog bezig waren het puin van ingestorte gebouwen te ruimen van de vorige aardbeving.

Schokkerige video’s

Tussen de geraamtes van huizen en bergen met brokstukken schenen in de zware duisternis enkele lichtbundels uit zaklampen. Mensen riepen steeds weer namen van familie en kinderen die in luttele seconden uit het zicht waren verdwenen. Er werd gerend en gezocht. Paniek was overal te zien op de schokkerige korte video’s. Een vrouw huilde met uithalen die door merg en been gingen.

Hatay'da 6.4 Şiddetinde Deprem Anı ❗#bitti İstanbulda Tanrı Lütfü Savaş Hatay'ın Defne Refik Eryılmaz Dayı Kandilli #alanya #YasakElma Venüs SON DAKİKA İçişleri Bakanı Soylu Recep Tayyip Erdoğan Zajc Şirin Payzın Sevilla #kıyamet Antalya Valiliği #batman pic.twitter.com/nEzgb1L2Tu — HATAY YARDIM BEKLİYOR (@hatayyardimm) 20 februari 2023

Hulpverleners probeerden elkaar met portofoons te bereiken voor een eerste inventarisatie van de gevolgen. Ze kwamen voor overleg in groepjes bijeen in het schijnsel van autolampen. Vrachtwagens van Afad, de Turkse rampenbestrijdingsdienst, verdwenen in de tientallen meters hoog opwaaiende witte wolken na het instorten van een groot pand.

Nog meer gebouwen ingestort

Behalve de filmpjes op internet is er maandagavond nog weinig informatie beschikbaar over de gevolgen van de twee aardbevingen. Duidelijk is wel dat er nog meer gebouwen en huizen zijn ingestort in de al zwaar beschadigde hoofdstad van Hatay, Antakya. Hoe de situatie is in Defne, zo’n veertien kilometer van Antakya, kon in het holst van de nacht niet worden vastgesteld. Pas dinsdag bij het aanbreken van de dag kan er een indruk worden gekregen van de nieuwe schade en hoeveel slachtoffers er ditmaal zijn.

Afad roept mensen in Hatay op om ver weg te blijven van beschadigde gebouwen en de waarschuwingen van hun hulpteams nauwgezet op te volgen.

Voor de aardbevingen van maandagavond stond het dodental alleen in Turkije al op 41.156 en er werden nog steeds overleden slachtoffers onder het puin vandaan gehaald.

Besmettelijke ziektes

Het Centrum voor Ziektepreventie en Controle van de Europese Unie waarschuwde maandag nog vóór de nieuwe aardbevingen voor uitbraken van besmettelijke ziektes in de getroffen gebieden. Vooral in de provisorisch opgezette kampen waar mensen, wier huis is ingestort, hun toevlucht hebben genomen zijn de risico’s op uitbraken als cholera groot.

Ook in Syrië waren de krachtige aardbevingen van maandagavond goed te voelen. Media in Idlib en Aleppo meldden het persagentschap Associated Press dat de regio wederom zwaar getroffen is. Weer zijn gebouwen ingestort en de elektriciteit en het internet werken in delen van het gebied niet meer.

Inwoners rouwen om Antakya: 'Nu er niks meer over is van de stad, voel ik me wees'.

De eeuwenoude stad Antakya, voorheen Antiochië, is vrijwel volledig verwoest. Voor de inwoners gaat het niet alleen om het verlies van hun naasten, maar ook van hun cultuur en identiteit.

In het zwaar getroffen aardbevingsgebied staat de stad Erzin nog overeind

In tegenstelling tot plaatsen in de omgeving staan gebouwen in de stad Erzin grotendeels overeind na de aardbeving van twee weken geleden. Toch slapen sommige inwoners ook hier noodgedwongen in tenten.