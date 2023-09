Turkije wil met Russische graandeal zijn imago als onmisbare mediator versterken

Bij het eerste bezoek van de nieuwe Turkse minister van buitenlandse zaken Hakan Fidan aan Moskou donderdag en vrijdag, stond de graandeal hoog op de agenda. Van een echte doorbraak was geen sprake, maar tijdens een persconferentie met zijn Russische collega Sergej Lavrov was Fidan optimistisch.

De VN zouden een nieuw voorstel aan de Russen hebben gedaan, aldus Fidan. “Wij denken dat dit een geschikte basis is voor een herstart van het initiatief.” Lavrov klonk echter minder overtuigd en zei dat Moskou niet opnieuw een deal zal sluiten zonder garanties op concessies. Een graanakkoord moet ervoor zorgen dat Oekraïens graan de havens kan verlaten.

In juli zegde Rusland het eerdere akkoord op dat door Turkije en de VN bemiddeld was. Het land eiste het opheffen van sancties voor de Russische landbouwbank. Ook wil Moskou af van restricties die de export van Russisch voedsel en kunstmest zouden bemoeilijken, ondanks dat er voor die producten in de graandeal geen directe beperkingen waren opgenomen. Daarnaast klaagden de Russen dat de graantransporten niet genoeg naar arme landen zouden gaan.

Terwijl Moskou na het opzeggen van de graandeal Oekraïense havens bombardeerde en de graanprijs sterk steeg, sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meteen al de hoop uit dat hij zijn vriend Vladimir Poetin zou kunnen overtuigen om toch weer mee te doen. De twee gaan elkaar nu op korte termijn ontmoeten, volgens persbureau Reuters aanstaande maandag in Sotsji.

Waarschuwingsschoten

Een nieuwe start van de graandeal is niet alleen belangrijk voor de positie van Turkije als mediator en voor de handel – een flink aantal graanschepen vertrok naar Turkse havens – maar Ankara wil ook zo veel mogelijk de rust op de Zwarte Zee bewaren. Rusland verklaarde dat elk schip dat naar Oekraïense havens zou varen, een potentiële dreiging is en dus kan worden beschoten.

Inmiddels hebben in augustus toch twee vrachtschepen vanuit de Oekraïense havens, via de wateren van Navo-lidstaat Roemenië, veilig de Bosporus kunnen bereiken. Maar de bemanning van een Turks containerschip op de Zwarte Zee werd een paar weken geleden opgeschrikt door waarschuwingsschoten en een inspectie van een Russisch patrouilleschip.

Er is Ankara dus veel aan gelegen om de relatieve rust te laten terugkeren op de Zwarte Zee. De eenzijdige corridor voor vrachtschepen langs Roemenië voldoet daar niet aan, volgens Fidan. “Het heeft risico’s en we zien dat dit niet een alternatief kan zijn voor het oorspronkelijke initiatief”, zei hij daarover op bezoek bij de Oekraïense minister van buitenlandse zaken, vorige week in Kiev.

Balanceeract

‘Als Moskou niet instemt met het hervatten van de graandeal en doorgaat met het bestoken van Oekraïense havens en het in beslag nemen van schepen, zou de Navo ertoe gedwongen kunnen worden harder in te grijpen door een veilige corridor voor de scheepvaart in de Zwarte Zee in te stellen’, schrijft analist Gönül Tol van het Middle East Institute.

Ingrijpen van de Navo op de Zwarte Zee is nu precies wat Turkije probeert te voorkomen, vervolgt Tol. Dat bemoeilijkt de Turkse balanceeract tussen steun voor Oekraïne én het te vriend houden van Rusland.

Daarom zullen de Turkse diplomaten en Erdogan zelf hun uiterste best doen om Poetin weer aan boord te krijgen, om zo de handel weer op te kunnen voeren en tegelijkertijd internationaal het imago van onmisbare mediator te versterken.

Lees ook:

Nu Rusland de graandeal heeft opgeblazen, dreigen voedseltekorten.

Moskou heeft de deal opgeblazen die ervoor zorgde dat graan, ondanks de oorlog, de wereldmarkt op kon. ‘Volstrekt immoreel dat Rusland voedsel gebruikt als wapen’, reageert demissionair minister Hoekstra.