Turkije tart de VS: eerste onderdelen van een Russisch luchtafweersysteem landen in Ankara

Navo-lid Turkije heeft woord gehouden en de controversiële wapendeal met Rusland doorgezet. Sinds vrijdag is Turkije de trotse bezitter van het Russische, geavanceerde luchtafweersysteem S-400. De druk van de Verenigde Staten om de deal af te blazen was tevergeefs.

De aankoop dreigt de betrekkingen tussen het Westen en Turkije verder te verstoren.

Turkse media toonden de komst van een Russisch toestel op de Turkse luchtmachtbasis Murted, waaruit een deel van het Russische luchtafweersysteem S-400 rolde. De komst van de S-400 is een teken van Turkije’s onafhankelijke positie in een wereld van bondgenootschappen en dat mag van Ankara gezien worden. De Turkse minister van defensie Hulusi Akar zei dat in de komende dagen meer ladingen zullen volgen van het luchtafweersysteem.

De VS probeerden de deal lange tijd te dwarsbomen, omdat het luchtafweersysteem niet aansluit bij dat van andere Navo-landen en mogelijk een gevaar vormt voor de F-35. Turkije heeft ook een aantal Amerikaanse F-35 gevechtstoestellen besteld, maar de VS hebben aan die levering nieuwe eisen verbonden. Washington stelde Ankara voor de keuze: het wordt de Russische S-400 of de F-35. De VS hadden alle vliegtrainingen voor Turkse piloten stopgezet in afwachting van het Turkse besluit. Maar met de komst van de S-400 heeft Turkije definitief gekozen in het voordeel van Rusland.

Amerikaanse maatregelen

Turkije kan zich nu opmaken voor een reeks Amerikaanse maatregelen. De tijdelijke minister van defensie Mark Esper zei dat het Amerikaanse standpunt ongewijzigd blijft. Dit zou betekenen dat Turkije uit het F-35-programma wordt gezet. De Turken zeggen dat dat niet mag, omdat het al betaald heeft voor de toestellen. De Amerikanen werken ook met Turkije samen op andere militaire vlakken. Zo hebben de VS nucleaire wapens gestationeerd in Turkije.

Mogelijk krijgt Ankara ook economische sancties opgelegd van Amerika. President Trump heeft al eens eerder sancties ingesteld tegen Turkije, waarna de Turkse munt in waarde daalde. De lira kelderde vrijdag 1,6 procent in waarde, nadat het nieuws over de komst van de S-400 bekend werd, de Turkse beurs dook met 2,13 procent.

Turkije lijkt niet van plan om zich iets aan te trekken van de Amerikaanse druk en zet de samenwerking met Rusland voort. Het duurt nog tot oktober voordat het Russische luchtafweersysteem operationeel is, maar het is nog onbekend waar de S-400-raketten gestationeerd worden.

Lees ook:

Navo-lid Turkije koopt Russische wapens

De controversiële Turkse aankoop van Russische luchtafweer heeft groen licht gekregen. President Erdogan zei dinsdag tegen de krant Hürriyet dat het contract met Moskou getekend is, en dat Turkije ook al een eerste aanbetaling voor de S-400 heeft gedaan.