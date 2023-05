Turkije mag dit weekend kiezen tussen ‘baas’ Erdogan en ‘opa’ Kiliçdaroglu

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan wordt in Turkije vaak reis (spreek uit ree-is) genoemd. Het betekent het hoofd, de baas, of de leider. Maar na 20 jaar aan de macht, begint het beeld van de Erdogan als machtige leider van Turkije scheurtjes te vertonen. Zondag volgt de grootste test van zijn politieke carrière.

Erdogan werd 69 jaar geleden geboren in de arbeiderswijk Kasimpasa, in Istanbul. Vanaf jonge leeftijd was hij actief in de politiek. Langzaamaan klom hij omhoog binnen verschillende conservatieve, islamitische partijen. In 1994 werd hij verkozen als burgemeester van Istanbul. Sinds 2003 is Erdogan landelijk aan de macht, eerst als premier, later als president en sinds het constitutionele referendum in 2017 als presidentiële alleenheerser.

De man die ooit werd gezien als een gematigde islamitische democraat, een hervormer die de macht van het leger terugdrong, werd door de jaren heen steeds autocratischer. Inmiddels is de democratie zo ver uitgehold dat daar behalve verkiezingen niet veel meer van over is. De aardbevingen van begin februari en de trage reactie van de autoriteiten daarop, maakten ook pijnlijk duidelijk hoe zwak de Turkse instituties zijn geworden.

Tegelijkertijd is in datzelfde tijdperk voor miljoenen Turken de levensstandaard flink omhoog gegaan – al hebben met name bouwbedrijven, zakenlui en politici rondom de AKP extra geprofiteerd van de economische groei. Een deel van die verkregen welvaart heeft Erdogan bovendien zelf tenietgedaan de afgelopen jaren, met zijn economische mismanagement.

De harde kern van de Erdogan-supporters zal hem nooit in de steek laten. Erdogan is niet zomaar een politicus, zijn aanhangers voelen zich persoonlijk sterk met hem verbonden. Hij was de man van het volk, die niet op hen neerkeek, een gevoel wat zij bij andere politici vaak wel hebben. De AK Partij is hun team en dat laat je niet in de steek als het even wat minder gaat.

Zo won Erdogan de ene na de andere verkiezing, maar sinds 2019 weet hij ook wat verliezen is. De burgemeestersverkiezingen in Istanbul en Ankara werden gewonnen door de oppositie. Steeds meer mensen kiezen partij tegen hem. En ook al wint hij zondag opnieuw, een onbetwiste leider is hij niet meer.

Kemal Kiliçdaroglu

Kemal Kiliçdaroglu (spreek uit ki-litsj-dar-oloe) heeft verschillende bijnamen, maar ‘leider’ is er geen van. Hij is in alles de tegenpool van Erdogan.

Demokrat dede (opa democratie), zo wordt de 74-jarige gepensioneerde ambtenaar wel genoemd. Het is de leeftijd, zijn kalme voorkomen en de belofte om van Turkije weer een volwaardige democratie te maken.

Erdogan zelf noemde Kiliçdaroglu altijd Bay Kemal (Meneer Kemal), om hem met een ouderwetse aanspreekvorm af te schilderen als een elitaire politicus. Inmiddels is dat veranderd in: Bay Bay Kemal (klinkt als: bye bye Kemal).

Elitair is zijn achtergrond niet, Kiliçdaroglu groeide op in een arm gezin een afgelegen dorp in de oostelijke provincie Tunceli. Zijn familie behoort tot de alevieten, een religieuze minderheid die een geschiedenis van discriminatie en geweld kent.

Na zijn studie economie in Ankara, maakte Kiliçdaroglu carrière op het ministerie van sociale zaken en in 1994 werd hij verkozen tot ambtenaar van het jaar. Na de bureaucratie koos hij voor de politiek, sinds 2010 is hij de leider van de seculiere centrumpartij CHP.

Charismatisch en populair is hij nooit geweest, al begon dat laatste te veranderen na zijn ‘mars voor rechtvaardigheid’ in 2017. Kiliçdaroglu wandelde toen in 25 dagen van Ankara naar Istanbul, uit protest tegen het opsluiten van een partijgenoot.

Lange tijd stond hij voornamelijk bekend als iemand die verkiezingen verloor. Maar nu, als architect van een brede oppositiealliantie, is er de reële kans dat hij de volgende president van Turkije wordt. Zijn beloftes communiceert Kiliçdaroglu via dagelijkse Twitter-filmpjes vanuit zijn simpele keuken, een enorm verschil met het paleis van Erdogan, dat 1.150 kamers telt.

Kiliçdaroglu zegt zelf geen ambities te hebben om het land lang te leiden. Zijn belangrijkste taak is een terugkeer naar het oude parlementaire systeem, zonder veel macht voor een president. Als dat bereikt is, zegt hij met pensioen te gaan – om als een echte opa meer tijd door te brengen met zijn kleinkinderen.

