Turkije ligt weer op ramkoers met het Westen

Het is niet voor het eerst dat president Erdogan welbewust de confrontatie opzoekt met westerse landen. Maar tien ambassadeurs tegelijkertijd uitzetten, zoals hij zaterdag aankondigde te zullen doen, zou toch wel een nieuw dieptepunt betekenen in de betrekkingen van Turkije met de Europese buren en met de partners in de Navo.

De tien ambassadeurs, onder wie die van de VS en Nederland, hadden opgeroepen tot een eerlijk proces voor Osman Kavala, een zakenman en filantroop die al vier jaar zonder veroordeling vastzit. Dat was tegen het zere been van Erdogan, die de uitwijzing in een toespraak aankondigde, en hard uithaalde: “Ze moeten Turkije kennen en begrijpen. De dag dat ze dat niet doen, gaan ze eruit”.

Of ze er ook echt uit gaan, en wanneer dan, daarover bestond op zondagavond overigens nog verwarring. Alle betreffende ambassades wachtten nog op enig officieel bericht van de Turkse overheid. Sommige analisten speculeerden dat de soep misschien toch niet zo heet wordt opgediend. Erdogan heeft namelijk ook veel te verliezen bij een ruzie met het Westen: de Turkse economie kwakkelt, en hij heeft investeringen nodig.

Aandacht afleiden

Maar volgens critici in Turkije wil Erdogan hiermee juist de aandacht van de economie afleiden, of zelfs een diplomatieke crisis uitlokken waarachter hij zich kan verschuilen. “De reden voor deze acties is niet om het nationaal belang te beschermen maar om nepredenen te creëren voor de staat van de economie, die hij geruïneerd heeft”, aldus Kemal Kilicdaroglu, leider van de grootste oppositiepartij CHP.

Wat ook de precieze beweegredenen van Erdogan waren, het geeft in ieder geval aan dat de diplomatieke dooi die dit jaar werd aangekondigd van korte duur was. Nadat Erdogan voor het eerst Biden had ontmoet, sprak de Turkse president in juni optimistisch over een ‘nieuw tijdperk gebaseerd op positieve en constructieve banden met de VS’.

Maar op de achtergrond groeit de onmin tussen Turkije en westerse bondgenoten al langer. Over zaken als mensenrechten en nationale soevereiniteit, zoals nu weer blijkt uit het incident rondom Osman Kavala. Maar ook op militair-strategisch gebied: dat Navo-partner Turkije een Russisch raketsysteem aanschafte, is in Washington nog niet vergeven en vergeten. Omgekeerd is Turkije boos over de Amerikaanse steun voor Koerdische groepen in Syrië, die in Ankara als terroristen worden beschouwd.

Rondom de Turkse zakenman Osman Kavala is een internationale diplomatieke rel losgebarsten. Wie is hij en waarom vindt Erdogan hem zo bedreigend?