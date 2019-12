Turkije en Frankrijk slaags op een Navo-top vol ruzies

De Navo-top in Londen is dinsdag begonnen met openlijke ruzies tussen bondgenoten. Tijdens een vergadering van alle leden woensdag wacht de lastige taak om de viering van het zeventigjarig jubileum met enige uitstraling van eenheid af te sluiten.

Bij alle onenigheid springt Turkije het meest in het oog. President Erdogan dreigde gisterochtend gezamenlijke verdedigingsplannen tegen een eventuele Russische aanval op Polen en de Baltische Staten te blokkeren zolang andere landen de Koerdische strijdgroep in Syrië YPG niet als terreurorganisatie bestempelen. De YPG is gelieerd aan de PKK, die in Turkije zelf strijdt voor de Koerdische zaak en binnen de Europese Unie wel op terreurlijsten staat. Dat is niet het geval voor de YPG, die de afgelopen jaren met de hulp van westerse straaljagers tegen Islamitische Staat vocht. In oktober voerde Turkije al een aanval uit om de YPG uit de grensstreek met Turkije te verdrijven, tot groot ongenoegen van Europese landen en de Verenigde Staten.

Hersendood

Dat ongecoördineerde optreden was in november reden voor de Franse president Emmanuel Macron om de Navo hersendood te noemen. Erdogan en Macron zetten hun conflict de afgelopen dagen voort. De Turkse president zei vorige week dat Macron zelf hersendood is. Die reageerde daar gisteren weer op door het Turkse Navo-lidmaatschap in twijfel te trekken. Als Turkije een van Rusland gekocht luchtafweersysteem definitief in gebruik neemt, hoort het land eigenlijk niet meer thuis binnen de alliantie, aldus Macron. Een ander probleem is dat Ankara een ‘ambigue’ relatie met radicale groepen in Syrië onderhoudt.

Zulke harde woorden gebruikte de Amerikaanse president Donald Trump niet, maar hij dreigde wel opnieuw met sancties als Turkije de Russische luchtafweer niet opgeeft. Deze zomer blokkeerden de VS al de levering van de F35-straaljager aan Turkije, uit vrees dat via het luchtafweersysteem geheimen over dat vliegtuig naar Rusland weglekken.

Erg beledigend

Trump haalde dan weer uit naar Macron. Zijn opmerkingen over de Navo waren ‘erg beledigend’ en ‘naar richting de andere landen’ in het bondgenootschap. Na afloop van een onderlinge ontmoeting dreigde Trump ook nog met het vrijlaten van Franse jihadisten in het Midden-Oosten. “Wil je wat leuke IS-strijders hebben? Ik kan ze aan je geven.”

De afgelopen jaren was Macron de Europese leider die de beste band met Trump onderhield. Ook nu weer leek de Amerikaanse president het uiteindelijk wel weer te kunnen vinden met zijn collega. Macron reageerde met een lang antwoord op het dreigement van Trump. Die noemde dat, ‘het beste ontwijkende antwoord dat ik ooit heb gehoord,’ en voegde eraan toe dat juist daarom Macron ‘een geweldig politicus is’.

Met zijn kritiek op Macron plaatste Trump zichzelf in een nieuwe rol. In het verleden uitte hij vaak scherpe kritiek op de Navo, maar gisteren noemde hij zich een ‘grote fan’ van de organisatie. “Zij heeft een erg belangrijk doel, zeker nu zij flexibeler is.” Volgens de Amerikaanse president is het aan hem te danken dat er meer aandacht is voor terreurbestrijding en de groeiende militaire macht van China.

Ook de Navo heeft het gehad met Turkije

Traditioneel lieten bondgenoten Turkije begaan bij aanvallen op de Koerden. Maar nu schroeven bondgenoten op allerlei terreinen de samenwerking terug.